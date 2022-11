Joaquín Cosío se sumó a las Fake News contra AMLO con foto modificada

El presidente AMLO señaló que el llamado «Cochiloco» Joaquín Cosío se suma al debate de la vida pública pero que no con base en mentiras.

RegeneraciónMX, 1 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló del actor mexicano, Joaquín Cosío, mejor conocido como «El Cochiloco» por su papel en la película «El Infierno» de quien dijo es bienvenida la polémica, el debate.

Todo surgió tras mencionar lo dicho por Juan Villoro, el escritor enfocado en todos los temas pero más los de futbol, quien señaló que la 4T «que es un gobierno populista, con una bandera presuntamente de izquierda, que aplica políticas muchas veces neoliberales, a pesar de que su retórica todo el tiempo cuestione esto”.

Tras criticar este hecho por parte del presidente, el actor señaló que el escritor está por encima del presidente AMLO.

«Es cuestión de estaturas Sr @lopezobrador_ ahí sí que a Villoro @JuanVilloro56 usted no le llega ni a la suela de sus zapatos», escribió en su cuenta de Twitter.

Y tras esto, el actor Joaquín Cosío siguió y compartió un retuit en la red en la que se publica una fotografía en la que se intenta seguir montando la idea de que el presidente tiene nexos con el crimen organizado.

Ante esto, el presidente dijo este 1 de noviembre que Juan Villoro es “amododaticio” para seguir recibiendo premios.

“Lo que pasa con Juan Villoro es que lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio. Interesado en no comprometerse, no confrontarse con la oligarquía, con el poder, entonces simulan ser independientes, autónomos, no tener partido y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad. Y defendiendo el statu quo”, apuntó.