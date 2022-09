Jueces vulnerables si se quita prisión preventiva oficiosa: Sheinbaum

Sheinbaum señaló que la Corte no tiene atribuciones legislativas. Secuestradores, homicidas, feminicidas, narcos, huachicoleros saldrán beneficiados

Regeneración, 2 de septiembre de 2022. La jefa de Gobierno dela Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su inconformidad ante la posibilidad de que la Suprema Corte declare inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.

Sheinbaum

Así, Sheinbaum dijo confiar en que el próximo lunes los ministros desecharán la propuesta de Luis María Aguilar Morales ya que dijo dentro de sus atribuciones no están las de realizar funciones legislativas.

-«La Corte en todo caso puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no puede decir si el 19 constitucional es constitucional o no, porque se vuelven constituyentes en sí mismo”, señaló Sheinbaum.

Por otra parte, Sheinbaum insistió en que de hacerse las modificaciones se dejaría al juez en situación vulnerable.

Esto, porque sólo de él dependerá la libertad de los imputados sin importar si se trata de una persona de alta peligrosidad.

Perjudicial

Por otra parte, Sheinbaum indicó que sería perjudicial el que los ministros del Máximo Tribunal Constitucional del país invaliden el artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así como el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contempla la prisión automática para 16 delitos.

Ley

Cabe destacar que la Constitución señala que:

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación.

Así como, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado.

O, haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Por otra parte, el ordenamiento señala que:

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro.

Además de trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Seguidamente, incluye, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Así como delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Incluso, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Además de los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Factureras

Además, Sheinbaum se pronunció en contra de la eliminación de las sanciones para las denominadas “factureras”.

-«Las factureras es prácticamente delincuencia organizada, entonces cómo no va a haber prisión oficiosa para los factureros cuando están defraudando no sólo al erario, al país, a la Nación».

Seguidamente Sheinbaum calificó que factureras son «un lavado de dinero sea por corrupción o por delincuencia organizada”.

Finalmente, Sheinbaum Pardo consideró que los ministros están en su torre de cristal y no se dan cuenta de la realidad que se vive en las calles.

Y dijo que los jueces deben recorrer las calles, es decir, «caminarlas para darse cuenta de lo que está pasando».