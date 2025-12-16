Xiomara Castro llama a movilizarse contra Golpe de Estado

Inteligencia revela que expresidente Orlando Hernández encabeza intento de golpe de Estado. Xiomara llama a concentración en Tegucigalpa

Regeneración, 16 de diciembre de 2025. En redes sociales la presidenta de Honduras, Xiomara Castro denuncio intento de golpe de Estado a manos del expresidente Orlando Hernández.

Como se sabe Orlando Hernández, expresidente de Honduras fue condenado por narcotráfico y perdonado recientemente por Trump.

La denuncia de la presidenta Xiomara se suma a las revelaciones de fraude electoral señaladas por el Congreso, consejeros electorales y los propios candidatos de izquierda y derecha.

Honduras

“Quiero ser clara y contundente, en mi gobierno no se reprime al pueblo, yo soy de una sola palabra, esas personas que dieron hoy instrucciones para reprimir al pueblo sean destituidos inmediatamente de sus cargos”@XiomaraCastroZ 🫡

Presidenta de Honduras pic.twitter.com/CoUOY5T6qO — Partido Libre (@PartidoLibre) December 16, 2025

En primer lugar la presidenta se dirige al pueblo de Honduras señalando el reingreso del expresidente Hernández.

Al pueblo hondureño:

«Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU…

«…, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático…

» a través de un golpe contra mi gobierno».

Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 16, 2025

Movilizarse

Seguidamente, la presidenta Constitucional pidió al pueblo de Honduras movilizarse de manera civil y pacífica.

«Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño».

«Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa…

«…, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe».

Zelaya

En tanto que el derrocado expresidente Zelaya y correligionario de Xiomara Castro respaldó el llamado al a movilización.

La presidenta Xiomara Castro ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del Partido Libre

frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional».

"Tuvimos una victoria ayer: #Trump admite su injerencia impune en el proceso electoral en #Honduras 🇭🇳 y en #Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/y7I3nLlYuf — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 16, 2025

Este jueves 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro «realizará pacíficamente el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas».

«.., acto institucional que ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder y desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura».

Acompañando al compañero @JorgeAldanaB Alcalde del Municipio del Distrito Central y a nuestra Militancia con la compañera @angelica_hn1 en la protesta pacífica para exigir el respeto a la voluntad popular que le reeligió, el voto por voto. No más fraudes ni elecciones… pic.twitter.com/to9wg09o9x — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) December 16, 2025

Así dice Zelaya.

Demócrata

Xiomara Castro «es una demócrata probada, y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República…

«…, y exige, que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero de 2026″.

Las movilizaciones «serán pacificas y en respaldo a Xiomara Castro. GOLPE de Estado, nunca más. No al GOLPE electoral».