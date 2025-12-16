Xiomara Castro llama a movilizarse contra Golpe de Estado

Inteligencia revela que expresidente Orlando Hernández encabeza intento de golpe de Estado. Xiomara llama a concentración en Tegucigalpa
Regeneración, 16 de diciembre de 2025. En redes sociales la presidenta de Honduras, Xiomara Castro denuncio intento de golpe de Estado a manos del expresidente Orlando Hernández.
Como se sabe Orlando Hernández, expresidente de Honduras fue condenado por narcotráfico y perdonado recientemente por Trump.
La denuncia de la presidenta Xiomara se suma a las revelaciones de fraude electoral señaladas por el Congreso, consejeros electorales y los propios candidatos de izquierda y derecha.
Honduras
En primer lugar la presidenta se dirige al pueblo de Honduras señalando el reingreso del expresidente Hernández.
Al pueblo hondureño:
«Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EEUU…
«…, planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático…
» a través de un golpe contra mi gobierno».
Movilizarse
Seguidamente, la presidenta Constitucional pidió al pueblo de Honduras movilizarse de manera civil y pacífica.
«Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño».
«Convoco al pueblo, a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía a concentrarse de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa…
«…, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe».
Zelaya
En tanto que el derrocado expresidente Zelaya y correligionario de Xiomara Castro respaldó el llamado al a movilización.
La presidenta Xiomara Castro ha solicitado el respaldo firme del pueblo hondureño y del Partido Libre
frente a informes de inteligencia de amenazas reales de un posible golpe de Estado que buscan desestabilizar el orden constitucional».
Este jueves 18 de diciembre, la presidenta Xiomara Castro «realizará pacíficamente el traspaso de mando al nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas».
«.., acto institucional que ratifica la conducción civil, democrática y constitucional del poder y desmonta las maniobras golpistas que apuestan al caos y la ruptura».
Así dice Zelaya.
Demócrata
Xiomara Castro «es una demócrata probada, y nos ha reafirmado su respeto absoluto a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República…
«…, y exige, que los políticos golpistas y los poderes fácticos no interrumpan ni saboteen su mandato constitucional, el cual culmina el próximo 27 de enero de 2026″.
Las movilizaciones «serán pacificas y en respaldo a Xiomara Castro. GOLPE de Estado, nunca más. No al GOLPE electoral».