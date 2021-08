Julio César Chávez reveló que la convivencia con sus hijos se vio afectada tras invitar al Canelo Álvarez a la pelea de exhibición con Macho Camacho Jr.

El boxeador mencionó que el acto que tuvo con el Canelo provocó un distanciamiento con sus hijos

Regeneración, 23 de agosto de 2021. Julio César Chávez reveló que la relación con sus hijos no ha sido la mejor desde que se hizo amigo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Esta situación la dio a conocer en entrevista con Yordi Rosado, a quien le aseguró que ha vivido una mala convivencia con sus hijos.

Aunque el ‘Gran campeón mexicano‘ aseguró que a sus hijos nunca les ha faltado nada, mencionó que su incursión en el deporte se ha dado gracias a que han visto a su padre sobre el ring.

La relación del ‘César del boxeo’ con sus hijos

Julio César Chávez dijo que ha lamentado que sus hijos siguieran los pasos de su carrera con todo y problemas de adicciones.

«Siempre ha sido complicada la vida con sus hijos, mas que nada por las comparaciones que ha habido siempre, sobre todo en el boxeo»

Aunque pareciera que no hay problemas y que ha cumplido sus metas, el boxeador aseguró, con un semblante triste, que la relación con sus hijos se vio afectada.

Esta situación la atribuye principalmente a que él no fue el mejor ejemplo para sus hijos, sin embargo, dijo estar al pendiente de ellos.

Como ejemplo sobre el distanciamiento que ha tenido con sus sucesores, Julio César Chávez reveló que están molestos porque subió al Canelo Álvarez al ring.

«Yo los adoro, los quiero mucho pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo en la exhibición en lugar de subirlos a ellos»

Chávez declaró que la invitación para el pugilista tapatío se dio de manera espontanea por lo que no entiende cómo es que sus vástagos se ofendieron por el acto.

«El muchacho estaba muy contento y yo lo subí porque me nació, ustedes son mis hijos, hubieran subido, pero se enojaron conmigo. No me hablan y ha sido duro.» indicó.

Los problemas de Julio César Chávez con sus hijos

Julio César Chávez reiteró que a veces ha tenido que internar a sus hijos por los mismos problemas de adicciones que él vivió durante su carrera.

«Mis hijos me han reprochado mucho, que de alguna u otra manera yo ofendí mucho a su madre, pero yo ya cumplí, no me pueden echar la culpa todo el tiempo»

Las declaraciones de Julio César Chávez también trajeron al tema que sus hijos están bajo las adicciones y ellos lo han culpado por ser el primer ejemplo de ello.

El ‘César del boxeo‘ aseguró que piensa en que muy pronto se arreglaran las situaciones con sus hijos, asimismo dijo que hará lo que sea por verlos bien.

Julio César Chávez indicó que siente prepotencia al no poder resolver las adicciones de sus hijos, puesto a que él, teniendo las clínicas, no ha podido ayudarlos.

«Mientras yo esté limpio de drogas, yo les voy a salvar la vida cabrones, aunque no me hablen, que se enojen conmigo, me vale madres» aseveró el también comentarista.