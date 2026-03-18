La Danza Azteca se vuelve un símbolo de resistencia contra ICE

En las protestas contra la política migratoria de ICE, la danza azteca ha cobrado un papel protagónico entre los migrantes

Regeneración, 17 de marzo 2026– La noche posterior al asesinato de Reneé Good, así como la noche del asesinato de Alex Pretti, ambos en Minneapolis, grupos de danza azteca se aproximaron a rendir ofrenda, sin importar la nevada y el clima bajo cero.

Massive "ICE Out of MPLS" protest shuts down Lake & Chicago in Minneapolis. Danza Azteca performers lead the demonstration following the fatal shooting of Renee Macklin Good by federal agents. The community demand is simple: ICE out of MN. ✊🥁 #Minneapolis #ICEOutOfMPLS pic.twitter.com/adidepwbEN — CCN (@CCNNews360) January 17, 2026

Danza para las ánimas

Siguiendo su costumbre, los danzantes asistieron en ambas ocasiones a honrar a esa ánimas que habían trascendido.

El contexto de la violencia y los abusos de la agencias gubernamentales estadounidenses han prendido la llama que enlaza a los danzantes con su comunidad.

Esto se debe a que siempre ha sido una expresión profundamente ligada al ciclo agrícola y al calendario religioso popular.

Por ello, en protestas de migrantes latinos en distintas ciudades de Estados Unidos, las organizaciones han buscado a la danza para encabezar sus marchas.

I bet my life would be easier if Oregon quit with their fossil fuel projects like Jordan Cove and GTN Express. #WaterisLife One of my federal arrests for nothing! They arrested J6 people a lot nicer. I was arrested for Danza Azteca st ICE. pic.twitter.com/8uPLHvvUpT — Tracy Molina (@KohzKah) January 1, 2024

Vertientes de la danza

Esto es independiente de que tipo de danza sea que la que tengan a la mano.

La Danza Azteca- Chichimeca, también llamada Danza de Concheros, ha desarrollado distintas vertientes.

Por una parte, esta la Danza de Conquista de Concheros, que es la expresión más antigua que se tiene registrada del fenómeno.

Esta danza incorpora elementos católicos, se organiza en Mesas de Danza, y es una expresión propia de pueblos campesinos de Queretaro y Guanajuato.

Después sería incorporada en los ritos de comunidades cercanas al valle de México, al rededor del principio del siglo 20.

La mexicanidad

Ya entrados los años 40, algunos grupos inician a incorporar el concepto Danza Azteca en sus estandartes.

Es el Cardenismo, y el nacionalismo permite e impulsa este tipo de denominaciones. Por esos entonces surge el movimiento de la «Doctrina Mexicayotl», o mexicanidad.

Este movimiento busca un regreso filosófico al pasado mexica, y se propone construir un partido político con esos objetivos.

Ya entrados los años 80s, algunos grupos empiezan a despojarse de las imágenes católicas, en busca de un pasado auténtico.

Andrés Segura

Es en todo este contexto en que resalta el Jefe Andrés Segura, quien fue capitán de la Mesa de la Virgen de los Dolores.

Es él quien comienza a levantar grupos de danza en los Estados Unidos, algunos de ellos de tradición, otros de carácter cultural.

Lo resaltante en estos momentos, es que una actividad religiosa o en su caso cultural, hoy día se ha vuelto símbolo de protesta social.

Las plumas y las «armas», nombre que dan los danzantes a sus instrumentos musicales, han cobrado un sentido político en los Estados Unidos.

Sesgo

«El que durante muchos años, los europeos hayan pensado que los nativos del continente americano, eran técnicamente animales, seres sin alma…

…evidencia la dimensión que implicó la llamada conquista del Nuevo Mundo» dice en un video Jose Antonio Cruz, «Tlacuilo», jefe de danza que ha trabajado en ambos países.

«No es dificil entender las dificultades para la emancipación, y el desarrollo de naciones como las de Latinoamérica, que fueron brutalmente sometidas.

Y que además de las riquezas saqueadas, se sembró en su mestizaje un padecimiento más demoledor que el saqueo mismo:

El símbolo del sometimiento y la tierra arrasada entre la genética misma», concluye.

Protestas

Hoy en día, ante los brutales embates de ICE, el sonido del huehuetl y el teponaztli, las conchas de armadillo, las sonajas y las plumas, revolean en las protestas.

La Danza Azteca se ha vuelto un emblema de resistencia para los migrantes latinos, y acera a otras comunidades a ese espíritu de comunidad y lucha.