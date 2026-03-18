Que EE.UU no necesita la ayuda de nadie: Trump

OTAN,»nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros». Nunca hemos pedido ayuda, ni a Australia, Corea del Sur o Japón: Trump

Regeneración, 17 de marzo de 2026. El presidente Trump declaró que es la potencia más poderosa del mundo y que no pide ayuda de nadie. Esto luego de la negativa general para mandar buques al Golfo Pérsico.

Y es que como se sabe Trump llamó a los aliados a unir fuerzas para que buques petroleros crucen el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán tras los ataques de EE.UU e Israel.

Las respuestas en todos los tonos desde Italia que dice no estar en guerra con nadie, hasta Alemania cuyo canciller recordó que EE.UU no los consultó para atacar Irán.

Trump

De hecho, tampoco aliados como el Reino Unido se han sumado al llamado de Trump. Por ello, el ejecutivo de EE.UU publicó en su red social un posicionamiento.

«Estados Unidos ha sido informado por la mayoría de nuestros aliados de la OTAN de que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio»

Esto, «a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo con lo que estamos haciendo y de que a Irán no se le puede permitir, bajo ninguna circunstancia, tener armas nucleares».

Seguidamente denunció que la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN), no benedicia a EE.UU

Tel Aviv vive una de sus peores noches desde que empezó la guerra. El régimen de Irán dijo que iba a vengar de forma violenta la muerte de Ali Larijani. Hay impactos por primera vez en los rascacielos del centro y en decenas de viviendas en toda la ciudad. Desde Teherán afirmaron… pic.twitter.com/T4YV7NJpr7 — Martín Dandach (@MartinDandach) March 18, 2026

Sin embargo, escribió, «no me sorprende su decisión, ya que siempre he considerado a la OTAN».

Y, «donde gastamos cientos de miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países, como una calle de sentido único:

«…, nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad».

Tras lo anterior, negó necesitar ayuda y afirmó haber diezmado casi hasta la derrota Irán. Pese a lo cual el estrecho de Ormuz sigue cerrado.

«Afortunadamente, hemos diezmado el ejército de Irán: su armada, su fuerza aérea, su sistema antiaéreo y de radar han desaparecido…

«… y, quizás lo más importante, sus líderes, en prácticamente todos los niveles, han desaparecido, para no volver a amenazarnos jamás a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo».

Y sentenció:

«Gracias a este éxito militar, ya no necesitamos…

El deseo de recibir ayuda de los países de la OTAN… ¡NUNCA la hemos solicitado!».

En ese punto, Donald recala contra aliados no necesariamente de la OTAN: «Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur».

De hecho, «hablando como Presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo…,

«¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE! Gracias por su atención a este asunto. Presidente», proclamó.