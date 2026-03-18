102% de recaudación fiscal en enero-febrero: SAT

El primer bimestre 2026 SAT recaudó 63 mil 426 millones de pesos más en comparación a igual periodo de hace un año (1.6%)

Regeneración, 17 de marzo de 2026. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó ingresos superiores a lo programado durante el primer bimestre de 2026.

En el primer bimestre de 2026, se obtuvieron por el cobro de gravámenes 1 billón 21 mil 843 millones de pesos.

Lo anterior significó un crecimiento real de 2.6% en comparación con el mismo periodo de 2025.

SAT

Es decir que entraron a las arcas del gobierno federal 63 mil 426 millones de pesos más en comparación a igual periodo de hace un año.

En general los ingresos federales sumaron un total de 1 billón 124 mil 620 millones de pesos. Monto superior en términos reales en 1.6% respecto al mismo periodo de 2025.

Según el SAT, eso indica un incremento nominal de 59 mil 183 millones de pesos frente a lo contabilizado al segundo mes del año anterior. Con lo que se supera en 102.7% lo programado.

Como se indica, supera en 102.7 por ciento lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2026 para este periodo, dijo el SAT en un comunicado.

Más recaudo

Por otra parte, se destaca que el SAT logró una recaudación de 400 millone de pesos luego que México y Luxemburgo concluyeron el litigio internacional por el buque Zheng He.

Esto mediante una solución amistosa que permitió cerrar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el procedimiento se resolvió sin una sentencia de fondo.

Esto, luego de que ambas partes solicitaron de manera conjunta la terminación del caso.

El comunicado de ambas dependencias señala que la solución se dio en el marco del derecho internacional y mediante mecanismos de diálogo entre ambos países.

Asegura

#ComunicadoSAT



México y Luxemburgo acuerdan el cierre del caso relativo al buque Zheng He ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.



Esta resolución es resultado de las gestiones diplomáticas realizadas por la @SRE_mx, con el acompañamiento del SAT, la @SEMAR_mx y… pic.twitter.com/9QbhvrqYJ9 — SATMX (@SATMX) March 16, 2026

Y es que en octubre de 2023, autoridades mexicanas aseguraron el buque Zheng He en el puerto de Tampico, Tamaulipas, al considerar incumplimientos en materia fiscal y aduanera.

Esto, tras una revisión de comercio exterior realizada a bordo por autoridades aduaneras en el Golfo de México.

México sostuvo que la embarcación estaba sujeta a disposiciones de comercio exterior y abrió un procedimiento conforme a su legislación.

Sin embargo, Luxemburgo, como Estado de abanderamiento, objetó la medida y llevó el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el 4 de junio de 2024.

Así, las posiciones en torno a la jurisdicción aplicable sobre el buque y las obligaciones fiscales que se resolvió con la regularización del buque y el recaudo de 400 millones de pesos para el SAT.