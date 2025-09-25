Trump acusa a izquierda del tiroteo en oficina de ICE

Trump acusa retórica contra ICE tras el tiroteo en Dallas, culpa a demócratas de izquierda radical. Grave amenaza, dice

Regeneración, 25 de septiembre 2025– Donald Trump responsabilizó este miércoles a los demócratas del tiroteo en un centro de detención de migrantes de Dallas, Texas, que dejó un muerto, y les acusó de haber alentado una retórica contra el ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.

“Ahora se ha revelado que el tirador, fuera de sí, escribió ‘ANTI-ICE’ en sus cartuchos.

¡Esto es despreciable! Los valientes hombres y mujeres de ICE solo intentan hacer su trabajo y sacar a los “PEORES de los PEORES” criminales de nuestro país.

📹🇺🇸Esto respondió el Pdte. de EEUU @realDonaldTrump sobre el tiroteo en una oficina local del ICE en Dallas



🗣️“Los demócratas de izquierda radical están causando este problema” pic.twitter.com/t07LXxlmS2 — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) September 25, 2025

Aumento de amenazas

Pero están enfrentando un aumento de amenazas, violencia y ataques de radicales de la izquierda”, escribió Trump en Truth Social.

Trump cargó contra los demócratas después de que el director del FBI, Kash Patel, compartiera una foto…

…en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que está escrito con tinta azul ‘ANTI-ICE’…

…en alusión a las siglas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés).

Demócratas

Según el mandatario, esta violencia es resultado de que “los demócratas de la izquierda radical demonizan constantemente a las fuerzas del orden.

Piden desmantelar ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis’”.

“La violencia persistente de terroristas de la izquierda radical, después del asesinato de Charlie Kirk, debe terminar.

Los agentes de ICE y otros valientes miembros de las fuerzas de seguridad enfrentan una grave amenaza”, añadió Trump.

Hechos

Una persona disparó hoy contra un centro de ICE y provocó la muerte de al menos un inmigrante detenido en el centro e hirió a otros dos.

Ningún funcionario del servicio resultó herido, según la Policía.

El atacante, al que la cadena NBC identificó como un hombre 29 años llamado Joshua Jahn a falta de confirmación oficial, se quitó la vida después del tiroteo.

“¡HAGO UN LLAMADO A TODOS LOS DEMÓCRATAS PARA QUE DETENGAN YA ESTA RETÓRICA CONTRA ICE Y LAS FUERZAS DEL ORDEN DE ESTADOS UNIDOS!”, instó el republicano.

La Administración Trump, añadió, “está totalmente comprometida con respaldar a las fuerzas del orden, proteger las fronteras…

…asegurar nuestra patria, deportar a delincuentes violentos y erradicar el terrorismo de izquierda que está aterrorizando a nuestro país”.