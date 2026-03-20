Trump pide al Congreso 200 mil millones de dólares para la guerra

Hegseth, sugiere que el financiamiento podría variar, dejando las decisiones sobre los tiempos bajo el control de Trump

Regeneración, 19 de marzo 2026– El Pentágono ha solicitado al Congreso un adicional de 200. 000 millones de dólares para cubrir los costos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, un enfrentamiento que, según señala el secretario de Defensa, Pete Hegseth, carece de un marco temporal claro para su conclusión.

PENTÁGONO SOLICITA FONDOS PARA ATAQUES VS IRÁN 💰⚔️

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que el gobierno estadounidense solicitó 200 mil millones de dólares para financiar las operaciones contra Irán. @IvanMercadoNews te informa.

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Cifra

Cuando se le preguntó sobre la cifra el jueves, Hegseth no quiso confirmar el monto, pero mencionó que podría ajustarse.

“En cuanto a los 200 mil millones de dólares, creo que esa cifra podría variar. Obviamente, se necesita dinero para acabar con los malos”, comentó Hegseth.

“Volveremos al Congreso y a sus representantes para asegurarnos de contar con la financiación adecuada para lo que se ha hecho y para lo que tengamos que hacer en el futuro”.

De acuerdo con informaciones de Associated Press y The Washington Post, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha solicitado esa suma a la Casa Blanca.

Sin término fijo

«No quisiéramos establecer un término fijo», mencionó Hegseth en una conferencia de prensa, añadiendo que «vamos en la dirección correcta».

Y que la decisión de cuándo detenerse dependerá de Trump. «Finalmente, será el presidente quien decida cuándo diremos: ‘Hemos cumplido lo que debíamos'».

Añadió que Estados Unidos ya ha atacado más de 7 mil objetivos en Irán y que el jueves sería «el mayor paquete de ataques hasta la fecha».

Sin embargo, el Congreso no ha dado su autorización para la guerra y muestra una creciente preocupación por la magnitud y la estrategia de la operación militar.

🇮🇷🇺🇸• "Matar a los malos cuesta dinero": Hegseth cifra en 200 mil millones los gastos potenciales en la guerra contra Irán



Pete Hegseth, reveló que el Pentágono estima en 200 mil millones de dólares los gastos que acarreará la agresión contra la nación persa pic.twitter.com/FGuTzbq6BT — ☩ 𝓒𝓻𝓾𝔁 𝓥𝓲𝓷𝓬𝓲𝓽 ✠ ❤️🌹 (@CruxVincit) March 19, 2026

Congreso

El Congreso está bajo el control del Partido Republicano del presidente.

No obstante, muchos legisladores más conservadores también son partidarios de la reducción de gastos.

Es probable que la mayoría de los demócratas se opongan a esta solicitud y pidan planes más detallados sobre la estrategia y los objetivos militares.

Esa cifra representaría un impulso para el presupuesto anual del Pentágono, que el Congreso aprobó en más de 800 mil millones de dólares para el actual ejercicio fiscal.

Fondos

Esto se suma a cerca de 150 mil millones de dólares que el Congreso otorgó al Departamento de Defensa en la ley de recortes fiscales del año pasado.

Gran parte de esos fondos se destinaron a proyectos específicos y a mejoras generales en las operaciones del Pentágono.

Durante la rueda de prensa del jueves junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Trump respaldó la solicitud de fondos como algo necesario.

También subrayó que la petición responde a necesidades que exceden su «excursión» a Irán.

Munición

“Estamos pidiendo muchas razones, incluso más allá de lo que estamos hablando en Irán. Este es un mundo muy volátil”, afirmó Trump a los periodistas.

“Queremos tener grandes cantidades de munición”, dijo Trump. “Ahora mismo tenemos mucha. Pero la redujimos al darle tanto a Ucrania”.

En términos generales, sus comentarios minimizaron la importancia de los gastos que la guerra contra Irán estaba ocasionando en los recursos militares de Estados Unidos.

Solución

«Podríamos resolver esto en un instante si así lo quisiéramos. Sin embargo, estamos actuando con mucha cautela», agregó.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien es republicano, sugirió que estaba dispuesto a respaldar la iniciativa.

“Apoyo lo que sea necesario para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”, afirmó Johnson.