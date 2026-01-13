Corte valida disolución de fideicomisos establecida por AMLO

Los legisladores eliminaron estos fondos y fideicomisos en 2020,

Regeneración, 12 de enero 2026– Luego de cinco años de que los legisladores suprimieron 109 fondos y fideicomisos, incluyendo los recursos para desastres naturales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este decreto.

Eliminación

En noviembre de 2020, los legisladores eliminaron estos fondos públicos a solicitud del entonces presidente AMLO.

Estos fondos abordaban diversos temas que incluían salud, deportes, ciencia, tecnología, medio ambiente, protección civil, cultura y cine.

Las autoridades de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán presentaron impugnaciones constitucionales.

No obstante, fue hasta 2026 que la Corte tomó una decisión.

Quejas

Cada entidad presentó diferentes quejas, como que el decreto no contaba con los fundamentos y motivaciones necesarias.

Esto afecta el derecho de las entidades federativas para acceder a recursos que previamente les habían sido asignados.

Compromete las atribuciones de las entidades federativas, ya que la distribución de los recursos será a discreción.

Además, esto provoca una pérdida de objetividad en la distribución de los fondos.

Impugnaciones infundadas

Sin embargo, los ministros consideraron infundadas las impugnaciones de los ocho gobiernos estatales.

“Las demandas presentaron argumentos generales sobre lo que ellos consideraban las ventajas de los fondos y fideicomisos.

Pero no demostraron cómo afectaba alguna capacidad reconocida en la Constitución federal”, indicó el ministro ponente al presentar el proyecto aprobado.

Además, consideró que la eliminación de estos fondos no afecta los principios de separación de poderes ni el federalismo establecidos en la Constitución.

Ajuste

Por el contrario, se observa el ajuste en la manera en que el Poder Ejecutivo Federal colaborará en áreas concurrentes.

La ministra Lenia Batres afirmó que la eliminación de fondos y fideicomisos no socava las competencias de los estados ni los subordinan al gobierno federal.

También, mencionó que estos permitieron un manejo discrecional y poco claro de los recursos públicos.

“Los fideicomisos se utilizaron para eludir la transparencia en el uso de los recursos de nuestro país.

Decreto

Por lo tanto, es adecuado reconocer la validez del decreto cuestionado que suprimió este tipo de fondos y fideicomisos públicos…

…de acuerdo con el principio de rectoría del estado y en consonancia con los artículos 40 y 124 de nuestra Constitución”, afirmó.