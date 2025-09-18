Unión Europea por suspender acuerdo comercial preferencial con Israel

Exportaciones de Israel tendrían aranceles comerciales de 27 naciones. Acuerdo obliga a respetar derechos humanos y principios democráticos

Regeneración, 18 de septiembre 2025– La Comisión Europea puso sobre la mesa este miércoles 17 de septiembre su plan más contundente hasta la fecha para presionar a Israel para que termine el asedio contra la Franja de Gaza: suspender parcialmente el acuerdo comercial preferencial entre las dos partes.

Francesca Albanese, relatora de la ONU sobre Palestina estima que Israel ha asesinado a 680.000 civiles en Gaza, 380.000 menores de 5 años.

Es un GENOCIDIO. pic.twitter.com/p63Ab7WPLC — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) September 18, 2025

La propuesta llega casi dos años después del inicio de la escalada y en medio de la división de posturas dentro del bloque de los 27.

la idea inicial es limitar las ventajas comerciales a Israel y aplicar sanciones contra dos ministros.

Ese es el plan presentado este 17 de septiembre por la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

Se trata de un intento por disuadir a Netanyahu de detener su asedio en Gaza, definido un día antes por una comisión independiente de la ONU como “genocidio”.

Propuesta

La Comisión Europea propuesto retirar las preferencias que actualmente tiene Israel en el marco de su acuerdo con la Unión Europea.

The situation in Gaza is untenable.

This war needs to end.



Today, I presented a robust package of sanctions on Hamas terrorists, extremist ministers in the Israeli government, violent settlers and entities that support impunity in the West Bank.



My press remarks ↓ pic.twitter.com/uN02vgIxmM — Kaja Kallas (@kajakallas) September 17, 2025

Las exportaciones israelíes pasarían a enfrentarse a los mismos aranceles que cualquier país sin acuerdo de libre comercio con el bloque de 27 naciones.

Según Bruselas, Israel ha incumplido elementos fundamentales del Artículo 2 del acuerdo bilateral, que obliga a respetar los derechos humanos y los principios democráticos.

De aprobarse la suspensión, dejarían de aplicarse las ventajas arancelarias que actualmente cubren en torno al 37% del comercio entre ambas partes.

Gaza: imágenes de un holocausto en directo. Cerca de un millón de personas han sido obligadas por los nazis israelíes a abandonar sus casas y dirigirse hacia la muerte. pic.twitter.com/HfToJFxN55 — Paco Arnau (@ciudadfutura) September 17, 2025

Aranceles

Se aplicarían aranceles por un valor aproximado de 230 millones de euros al 37 % de los 15.900 millones de euros de productos israelíes importados a la UE.

Actualmente, Bruselas no aplica aranceles a ese conjunto de productos israelíes debido a un Acuerdo de Asociación.

“No proponemos suspender el comercio con Israel, sino suspender las preferencias comerciales”, declaró un alto funcionario de la Comisión Europea.

La UE es el principal socio comercial de Israel, por lo que los aranceles podrían tener efectos de gran alcance en la economía israelí.

Sanciones

El plan busca imponer sanciones a colonos israelíes y dos miembros del gabinete de Netanyahu:

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, así como a diez líderes del grupo palestino Hamás.

Esas sanciones congelarían los activos europeos de los implicados y se les prohibirían los viajes dentro de la UE.

Aprobación

Para que la propuesta entre en vigor será necesario el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros:

Al menos 15 países que representan el 65% de la población de la UE. Por ahora, no se ha fijado una fecha para la votación.

Diplomáticos de la UE declararon a la agencia de noticias Reuters que es improbable que la oferta obtenga el apoyo necesario.

Esto, ya que gran parte depende de Alemania, un país que hasta ahora se ha mostrado reacio a imponer sanciones a Israel.

Alemania

Un portavoz del Gobierno alemán declaró este miércoles que aún no se ha formado una opinión definitiva sobre las propuestas de la UE.

Añadió que Berlín desea mantener abiertos los canales de comunicación con el Estado de mayoría judía.

El giro de Bruselas llega luego de que el pasado 22 de agosto la ONU declarara la hambruna en la Gobernación de Gaza.

Después de meses de muertes de desnutrición, ha sido insuficiente el acceso de elementos básicos de supervivencia como alimentos y agua.

Genocidio

La conclusión de genocidio por parte de una comisión independiente de la ONU, el martes 16 de septiembre, elevó aún más las alarmas.

Sin duda, las propuestas marcan un cambio político en la relación de la UE con Israel.

No obstante, aún está por verse si el plan más contundente hasta la fecha para disuadirlo surtirá efecto en medio de las divisiones en el bloque comunitario.

Principalmente por el rechazo de Alemania, que es uno de los principales aliados de Israel en Europa tras el Holocausto.