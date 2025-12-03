La Unión Europea acuerda prohibir importaciones de gas ruso

A partir de 2027, todas las importaciones de gas ruso quedarán prohibidas en la UE, como medida para frenar los recursos para la guerra

Regeneración, 3 de diciembre 2025– Legisladores de los Estados miembros de la Unión Europea llegaron a un acuerdo el miércoles para prohibir las importaciones de gas ruso para el 2027, en un afán por minimizar los fondos que recibe Moscú y que usa para la guerra.

Acuerdo europeo para frenar el grifo del gas ruso



Los países de la UE acuerdan dejar de importar gas ruso para final de 2027



La medida fue propuesta en mayo por la Comisión Europea, y solo Eslovaquia y Hungría votaron en contra.



Ahora se deberá negociar con el Parlamento… pic.twitter.com/HIeQXH6RHX — DW Español (@dw_espanol) October 20, 2025

Nueva era

«Este es el comienzo de una nueva era, la era de la plena independencia energética de Europa respecto a Rusia, es un día histórico».

Declaró a la prensa la jefa de la UE, Ursula von der Leyen, tras el acuerdo alcanzado.

El acuerdo supone un compromiso entre las capitales de la UE y el Parlamento Europeo, que deseaba que la prohibición entrara en vigor antes.

Tiene el objetivo de romper una dependencia que el bloque ha luchado por superar en el contexto de la invasión de Ucrania.

Por su parte, el comisario de Energía de la UE, Dan Jorgensen, escribió en X. «Lo hemos logrado: Europa cierra el grifo del gas ruso para siempre.

Hemos elegido la seguridad energética y la independencia para Europa.

Se acabaron los chantajes. Se acabaron las manipulaciones del mercado por parte de Putin. Nos mantenemos firmes junto a Ucrania», señaló.

Contratos

Los contratos de gasoductos a largo plazo quedarán prohibidos a partir del 30 de septiembre de 2027, siempre que los niveles de almacenamiento sean suficientes.

Estos contratos son considerados como los más sensibles, por su posible vigencia durante décadas.

En el caso del gas natural licuado (GNL), los contratos a largo plazo estarán prohibidos a partir del 1 de enero de 2027.

Esto, en consonancia con el llamamiento de la presidenta de la Comisión, von der Leyen, para endurecer las sanciones a Moscú.

Los contratos a corto plazo se eliminarán gradualmente antes: a partir del 25 de abril de 2026 para el GNL y el 17 de junio de 2026 para el gasoducto.

La medida pretende «poner fin a la dependencia de la energía rusa tras la militarización del suministro de gas por parte de Rusia, con importantes efectos en el mercado energético europeo».

El plazo aún debe obtener la aprobación final del Parlamento Europeo y los Estados miembros.

Empresas

Las empresas europeas podrán invocar «fuerza mayor» para justificar legalmente la ruptura de los contratos vigentes, alegando la prohibición de importación de la UE.

El acuerdo también insta a la Comisión a elaborar un plan en los próximos meses para poner fin a las importaciones de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia para finales de 2027.

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, el líder de la UE más cercano al Kremlin, se burló de Bruselas el mes pasado.

El mandatario prometió seguir importando hidrocarburos rusos durante una reunión con el presidente Vladimir Putin.

La UE actuó para reducir su dependencia del petróleo ruso en 2022, pero otorgó exenciones a los dos países sin litoral.

Flujo de ingresos

Casi cuatro años después de la invasión rusa de Ucrania, el bloque busca cortar finalmente el flujo de ingresos energéticos para Moscú.

La proporción de gas ruso en las importaciones de la UE ha caído del 45 por ciento en 2021 al 19 por ciento en 2024.

Pero mientras Europa ha recortado las entregas por gasoducto, ha recurrido parcialmente al GNL, enviado por mar, descargado en puertos y devuelto a la red.

Tras Estados Unidos (45%), Rusia sigue siendo un proveedor clave, representando el 20% de las importaciones de GNL de la UE en 2024:

Alrededor de 20 000 millones de metros cúbicos de un total aproximado de 100 000 millones.

Se esperaba que las importaciones de GNL ruso a la UE ascendieran a 15.000 millones de euros este año.