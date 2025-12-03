Ernestina Godoy, Luz Zarza y Maribel Bojorges, la terna a FGR

Senado sesiona con las 3 propuestas de Sheinbaum a la Fiscalía General de la República (FGR). Senadora Castillo pide agilizar nombramiento

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. En el Senado se realiza la comparecencia de las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República (FGR), cuya terna por fuerza de Ley es propuesta por Sheinbaum.

Cabe destacar que la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo publicó en redes sociales la recepción del oficio presidencial

«Nos han hecho llegar por parte de la presidenta @Claudiashein el oficio mediante el cual nos remite las tres candidatas a ocupar la Fiscalía General de la República, integrada por:

«🔸Ernestina Godoy Ramos

«🔸Luz María Zarza Delgado

«🔸Maribel Bojorges Beltrán»

Comienza

Como se sabe, la terna de candidatas que deberán ser evaluadas y votadas por el Pleno.

Cabe destacar que la Senadora Castillo explicó que, conforme al artículo 24 de la Ley de la Fiscalía General de la República, el nombramiento es de “la mayor relevancia».

Esto, para el funcionamiento del Estado mexicano, al tratarse de un órgano autónomo encargado de la investigación y persecución de los delitos federales.

Esto es, representante directo de los intereses de la sociedad ante los tribunales.

Al tiempo que señaló que la Fiscalía tiene bajo su mando al Ministerio Público de la Federación, cuya actuación debe regirse por los principios de legalidad.

Además de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Subrayó que la FGR es pieza clave para activar el sistema de justicia penal en casos de alto impacto, delincuencia organizada y delitos contra la Federación.

🔴 Sesión de la Cámara de Senadores, del 3 de diciembre de 2025. https://t.co/5lZpi3wVy3 — Senado de México (@senadomexicano) December 3, 2025

Facultad

Castillo Juárez señaló que la institución posee la facultad exclusiva de ejercer la acción penal.

Es decir, dijo Castillo, de llevar a los presuntos responsables ante jueces federales, solicitar órdenes de aprehensión y cateo.

E incuso, procurar que los juicios se desarrollen con regularidad para obtener sentencias condenatorias.

Por ello, dijo, es “imprescindible” que el Senado se aboque de inmediato a discutir y resolver el nombramiento.

“Porque es tiempo de mujeres”



Tres mujeres componen la terna de aspirantes enviada por la Presidenta @Claudiashein al Senado, para elegir quien será titular de la FGR pic.twitter.com/3s5Cn8jNyx — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) December 3, 2025

La presidenta de la Mesa Directiva solicitó al Pleno dispensar los trámites ordinarios y considerar el asunto de urgente resolución, en términos de los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado.

Explicó que, para ello, se requería el voto favorable de las dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes, mediante votación nominal.

Tras los avisos reglamentarios, procedió a consultar a la Asamblea.

Sigue

-Y la ganadora del Premio Ernestina Godoy es para… pic.twitter.com/xn8eflXKbc — Poncho Gutiérrez (@PonchoGutz) December 3, 2025

Acto seguido, Castillo Juárez pidió al Pleno recibir a las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo federal.

Cabe destacar, por otra parte que el formato de comparecencias consiste en formular preguntas a las aspirantes mediante tres rondas, una por cada grupo parlamentario.

Y, con participaciones de dos minutos por legislador. Posteriormente, cada integrante de la terna dispondrá de 20 minutos para responder.