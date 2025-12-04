16 detenidos en operativos en Chihuahua y BC por traficar drogas

Entre los detenidos se encuentran dos sujetos catalogados como «generadores de violencia» y buscados por autoridades de EE.UU. por tráfico

Regeneración, 3 de diciembre 2025– Autoridades mexicanas anunciaron la detención de 16 personas, en Baja California y Chihuahua, entre ellos, dos «generadores de violencia», como se conoce a los integrantes de las bandas criminales requeridos por la Justicia de Estados Unidos.

García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que en la ciudad fronteriza de Tijuana fueron detenidas cinco personas vinculadas con grupos delictivos.

Entre ellas, destaca Gustavo ‘N’, «quien cuenta con cargos judiciales ante las autoridades de EE.UU. por trasiego de drogas».

Por otro lado, informó que en Aldama, Chihuahua, fueron capturadas 11 personas.

Entre ellas Roberto ‘N’, alias ’02’, «generador de violencia con orden de extradición a Estados Unidos».

En esta acción, agregó el funcionario en un mensaje en X, «se aseguraron 15 armas, explosivos y equipo táctico».

Agencias

Las agencias de Seguridad detallaron que en Tijuana fue ubicado Gustavo ‘N’ mediante trabados de inteligencia y seguimiento a organizaciones criminales.

Fue detenido junto con otras cuatro personas integrantes de una facción delictiva, cuyas identidades no fueron precisadas aún.

Apuntaron que Gustavo ‘N’, líder del grupo criminal, es considerado el «principal generador de violencia en la región».

Y «presenta cargos judiciales ante las autoridades de Estados Unidos por tráfico de droga».

Objetivo prioritario

Además, destacaron que el detenido «es identificado como un objetivo prioritario» para las autoridades estadounidenses.

En la acción también fueron asegurados 9 kilógramos y 330 pastillas de fentanilo, cinco armas de fuego, cartuchos de diversos calibres y dos inmuebles.

El operativo en Tijuana fue liderado por la secretaría de Defensa y Guardia Nacional, en conjunto con la Marina, la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Designación de terrorismo

En febrero pasado, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a varios cárteles mexicanos como terroristas:

Los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Además, Washington también catalogó como terroristas al Tren de Aragua y a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), que tiene presencia en Estados Unidos, México y Centroamérica.