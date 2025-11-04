Secretaria Bárcena impulsa ambientalismo humanista en el G7

México invitado a ministerial de Medio Ambiente del G7. Asiste Alicia Bárcenas: Economía circular, conservación y justicia ambiental

Regeneración, 4 de noviembre de 2025. En reconocimiento al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México fue invitado a participar en la Reunión Ministerial de Medio Ambiente del G7.

Misma que se realizó el 30 y 31 de octubre en Toronto, Canadá, a través de la representación de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

G7

La reunión tuvo el objetivo de fortalecer el diálogo político de alto nivel y la cooperación internacional para afrontar los desafíos globales del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Avanzamos comprometidamente en la descarbonización de la economía con la modernización del parque vehicular, mejora de combustibles y regulaciones más estrictas como el Acuerdo que presentamos hoy con @m_ebrard para prohibir importación a 🇲🇽 de unidades altamente contaminantes. pic.twitter.com/ESTkfH7UmD — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 4, 2025

Así como promover la transición energética justa, el desarrollo sostenible y la competitividad económica.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la celebración de los 50 años del G7, foro político y de colaboración que reúne a las economías más grandes del mundo.

Esto es, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, más la Unión Europea para discutir sobre temas de interés global. Este año, México participó como país invitado.

Humanismo

En las sesiones de alto nivel, la titular de la Semarnat compartió la visión de México sobre el Humanismo Ambiental, la transición energética justa.

Además de la urgente necesidad de fortalecer el multilateralismo y la acción colectiva frente a la crisis climática.

En el panel “Reflexiones iniciales sobre energía y medio ambiente”, Bárcena compartió que con Sheinbaum, México impulsa un modelo de desarrollo centrado en las personas y la naturaleza.

“Estamos construyendo lo que llamamos el Humanismo Ambiental, que sitúa a las personas y a la naturaleza en el centro del desarrollo nacional…»

«… El Plan México impulsa un desarrollo inclusivo y sostenible, con seguridad alimentaria y energética, innovación tecnológica y crecimiento verde”, afirmó.

Reiteró que México avanza hacia una transición energética con justicia social, al aumentar la participación de energías renovables del 22 al 38% para 2030.

E incluso, y mantener la meta de reducir en 35% las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, destacó que “la biodiversidad, el agua y la economía circular son prioridades clave para alcanzar un desarrollo sostenible y resiliente”.

Agenda

En la sesión “Agenda Global de Medio Ambiente y Clima”, la funcionaria federal hizo un llamado para cambiar el paradigma de desarrollo, dejando atrás el extractivismo.

“Si queremos avanzar, debemos transitar hacia la circularidad y valorar la naturaleza como parte del nuevo paradigma del desarrollo.

Necesitamos metodologías que midan y reconozcan el valor real de los servicios ambientales, como el carbono capturado por los manglares o los bosques tropicales”, señaló.

En este sentido, explicó que México se enfoca en soluciones basadas en la naturaleza, que permitan compensar emisiones.

Además, fortalecer mecanismos de adaptación ante eventos extremos, como incendios forestales o huracanes.

“La adaptación ya no es un tema solo de los países en desarrollo, hoy todos enfrentamos la urgencia de crear mecanismos financieros y de colaboración para reducir pérdidas y daños”, subrayó.

Liderazgo

Mientras que en la sesión “Liderazgo Ambiental Global”, Bárcena enfatizó la responsabilidad moral del G7 en la construcción de un futuro sostenible y equitativo.

“Estas economías representan el 27% del PIB mundial, el 20% de las emisiones y el 70% del financiamiento internacional para el clima.

Eso implica una responsabilidad moral de impulsar la ambición, la coherencia y el compromiso con la cooperación internacional y el multilateralismo”, sostuvo.

“El liderazgo global no se mide solo por el volumen de compromisos, sino por la coherencia entre las políticas, las finanzas y la implementación».

«Necesitamos alinear los mecanismos de financiamiento y avanzar juntos hacia una economía circular y bajas emisiones de carbono”, puntualizó.

Océano

Como una gran familia ambiental, desde la @SEMARNAT_mx, rendimos homenaje a las personas que se nos adelantaron en el camino, recordamos su legado por cuidar la conexión con la naturaleza. En su honor, honramos al majestuoso jaguar, símbolo del tránsito entre la vida y la muerte. pic.twitter.com/L0LASlZbrY — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) November 4, 2025

Finalmente, en la sesión “Liderazgo mundial en océanos, biodiversidad marina de zonas costeras”, la secretaria de Medio Ambiente de México destacó la importancia del océano como pilar del bienestar, la resiliencia climática y la prosperidad sostenible.

Compartió los compromisos de México en la protección de los mares, que incluyen el desarrollo de una Política Nacional para la Sostenibilidad de Mares y Costas.

E incluso; el Programa Nacional de Restauración Ambiental enfocado en manglares, arrecifes y humedales; y la Campaña Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

“Para México, el océano es un pilar del bienestar, la resiliencia climática y la prosperidad sostenible. Proteger los mares implica integrar a los sectores productivos, fortalecer la gobernanza y garantizar que las comunidades costeras sean las verdaderas guardianas de la biodiversidad marina”, remarcó.

En el marco de la Reunión Ministerial, la secretaria Bárcena sostuvo encuentros bilaterales con la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Julie Dabrusin.

Great meeting with @schneidercar from 🇩🇪! I shared 🇲🇽's priorities of our humanistic environmental policies, according to @Claudiashein presidential vision, reaching shared prosperity and just transition. We ageed to boost together climate cooperation as part of the climate club. pic.twitter.com/ePOcvJ6fs4 — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) October 31, 2025

Así como con el ministro federal de Medio Ambiente, Conservación Natural y Seguridad Nuclear de Alemania, Carsten Schneider.

E incluso con el director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Barol, «para fortalecer la implementación de políticas climáticas ambiciosas y coordinadas, alineadas con las prioridades nacionales y los compromisos internacionales».