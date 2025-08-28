Las agresiones de Alito Moreno y apandillados contra Noroña

Senadores Alito Moreno, Pablo Angulo así como diputados Carlos Gutiérrez y Eruviel Alonso arremetieron a golpes contra Gerardo Fernández Noroña, legisladores y colaboradores

Regeneración, 27 de junio de 2025. Siguiendo la narración de portales como El País, La Jornada y redes sociales se indica que el senador y presidente nacional del PRI, Alito Moreno, ha golpeado fuertemente a Gerardo Fernández Noroña.

Esto, al concluir la sesión en el Senado con el canto del himno nacional en la tarde de este miércoles.

Los videos de la sesión muestran que el presidente de la Cámara alta se defiende de los empujones, pero solo recibe más golpes.

En la agresión también participaron el senador Pablo Angulo y los diputados Carlos Gutiérrez Mancilla y Eruviel Alonso, estos sin ser integrantes de ese órgano del Congreso.

A quien le daba Lily Tellez instrucciones ?

La diputada de Morena, Dolores Padierna, quiso intervenir, pero tuvo que apartarse para evitar ser alcanzada por los golpes. En el Senado se oían gritos para que la pelea cesara.

Alito

Y es que se narra que Moreno y Noroña protagonizaban una tarde tensa. Alito le reclamaba participación en el debate, pero no la obtuvo y cuando se cerró la sesión subió a la tribuna a reclamar.

Seguidamente Noroña le recordó que estaban cantando el himno y el senado aguantó la compostura hasta que concluyó.

Acto seguido se produjo la fuerte confrontación: Moreno empujó y lanzó puñetazos al presidente del Senado, quien daba pasos hacia atrás para esquivar las agresiones.

En medio del forcejeo, Noroña estuvo a punto de caer, y el camarógrafo Emiliano González González fue derribado y alcanzado por los golpes de Alito y de otro priista, Carlos Gutiérrez Mancilla.

Este último, quien se adelantó y aprovechando el forcejeo, golpeó con el puño al presidente del Senado y a González, mientras algunos legisladores intentaban separarlos.

Sesión

La sesión, que después fue descrita por Noroña como “un debate duro”, subió de tono cuando Lilly Téllez tomó la tribuna para ratificar las declaraciones que dio a Fox News.

Mismo, donde hizo un llamado a que Estados Unidos brinde “ayuda” a México en la lucha contra el crimen organizado.

Desde luego la panista aseguró tener “una trayectoria limpia” frente a lo que llamó “mafiosos de Morena”.

Además, dijo que su confianza en Dios y en la ciudadanía le daba la fuerza para “hacer temblar a los tiranos de los morenarcos”.

Luego del episodio, Noroña ha explicado en una conferencia de prensa que el PRI solicitó una intervención, que fue negada por la asamblea, por lo que dio por concluida la sesión.

“Entonces me empezó a jalonear, a toquetear, empujar. ¿Cuál enfrentamiento? Me dio golpes y me dijo ‘te voy a partir la madre, te voy a matar”.

Noroña y su colaborador presentarán denuncias por las agresiones y los daños causados al equipo del camarógrafo, ha dicho el presidente. Noroña hizo referencia a su edad, 65 años.

E incluso a la juventud y la formación física de su agresor, y ha repetido que él no empezó la pelea, sino el priista.

Enloquecido

En el mismo hilo se narra que Alito siguió tirando puñetazos a diestra y siniestra, de un derechazo tiró a Emiliano González, fotógrafo de la mesa directiva y responsable de redes de Fernández Noroña.

Mismo, a quien luego pateó ya en el piso y le provocó varias lesiones además de amenazarlo de muerte.

Ante ello, los grupos parlamentarios de Morena en ambas cámaras anunciaron por la tarde, que presentarán una denuncia penal en contra de Moreno Cárdenas y solicitaran además su desafuero.

El dirigente priísta estaba incontenible, de acuerdo a los videos tomados dentro del salón de sesiones.

Subió al pleno cuando estaba por cerrar la sesión. Comenzó a discutir con el presidente de la Permanente, quien le pidió esperar a que terminara el Himno Nacional.

En cuanto concluyó, comenzó a jalonearlo, el morenista le pidió que no lo tocara, pero el priísta lo que hizo fue gritarle: “Te voy a romper la madre” y comenzó a golpearlo.

Alito agrediendo a Noroña es el signo más importante de la derrota moral, histórica y real del PRI.

Alito agrediendo a Noroña es el signo más importante de la derrota moral, histórica y real del PRI.

Con este signo declaramos qué el PRI ha muerto y sólo quedaron sus criminales.

Rescate

Legisladores de la 4T, entre ellos el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, trataron de rescatar al titular de la Permanente.

Mismo que de todas formas recibió un último puñetazo en la espalda que le propino Alito. Mientras desde sus escaños, las legisladoras priístas gritaban “¡puto!”, “¡puto!”.

Posteriormente hubo conferencia de prensa, los morenistas encabezados por su coordinador Adán Augusto López Hernández, y el propio Fernández Noroña.

Gerardo Fernández Noroña es Presidente de la permanente



Alito y secuaces, Edurado Gutiérrez Mancilla y Alonso Erubiel Lorenzo, diputados del PRI implicados, no son parte de la permanente, se subieron con la única intención de provocar

Fernández Noroña estaba en…



Fernández Noroña estaba en… pic.twitter.com/9whOiYLkzk — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) August 27, 2025

Además del diputado Leonel Godoy, dieron a conocer los videos tomados desde dentro del Salón de Sesiones, donde se ve con claridad la actuación de Alito Moreno.

Sostuvieron que fue una provocación planeada, por lo que además de las denuncias penales y la solicitud de desafuero, pedirán protección para los agredidos.

Entre ellos Emiliano González, quien en la conferencia apareció con un collarín y un brazo con cabestrillo.

PRI

Esto es inadmisible. Alito no sólo golpeó a Gerardo Fernández Noroña, sino que también tumbó a un trabajador del Senador y, en el piso, lo pateó. Alito debe ser castigado por esto. Es una agresión terrible a Fernández Noroña y al trabajador del Senado.

Por otra parte, en conferencia de prensa, el dirigente del PRI justificó su actuación, en que según él no se le permitió intervenir en una tercera ronda para defender a la senadora Téllez.

Misma, a quien, en su opinión, desde Morena se le ha agredido por “ejercer su libertad de expresión”.

Por otra parte, se destaca que diputados y senadores de la 4T, le dejaron claro que incurre en traicionar a la patria, al solicitar la intervención de un gobierno extranjero, en asuntos que son exclusivos del país.

Téllez insultó al coordinador de Morena, al que además acusó de estar involucrado en el narcotráfico. Le respondió un coro de voces morenistas: “vende patrias, vende patrias”.

Horror

Asimismo, desde tribuna, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira le gritó “cabrón narco” a Pavel Jarero, senador de Nayarit.

El cual, sonriente comentó al final que no entendía tal calificativo, que solo mostró lo desesperados que están los priístas.

Al final, en conferencia de prensa, Alito alardeó de su actuación, advirtió que a los priístas no los van a callar ni amedrentar y anunció que recurrirán a la resistencia civil.

Hasta amenazó: “Nos vemos el primero de septiembre en la Cámara de Diputados”.