Lilly Téllez se lanza contra Sabina Berman; dice que nunca fue mujer de izquierda

Lilly Téllez respondió a la columna de Sabina Berman, donde señala que paso de “mujer de izquierda” a ser de la “ultraderecha”.

Regeneración, 29 de mayo del 2022. La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, respondió a Sabina Berman, y destacó que nunca ha sido una mujer de izquierda.

Este domingo la dramaturga, Sabina Berman, presentó una columna sobre la falta de representatividad; donde cuestiona los cambios de los representantes populares con los ciudadanos una vez que llegan al cargo.

Berman señaló el caso de la exconductora de Tv Azteca, pues se presentó como una “mujer de izquierda” y ahora forma parte de la “ultraderecha”.

Y es que, Lilly Téllez ha sido una de las legisladoras de oposición más criticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador; pese a que llegó a su cargo, bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pero ahora la periodista lanza constantes críticas al presidente y el gobierno de la 4ta Transformación.

“Las diatribas que lanza desde el podio del Senado contra una sola persona (AMLO) nada tienen que ver con la necesidad de pozos en el Desierto de Sonora”, señaló Berman.

Sin embargo, Lilly Téllez respondió a la dramaturga y detalló que ella jamás fue presentada como una “mujer de izquierda”, porque no lo es.

Asimismo, explicó los motivos que hicieron que el entonces candidato a la presidencia, López Obrador, hicieron que fuera invitada para obtener un espacio en el Senado de la República.

Detalló que López Obrador la invitó a integrarse a Morena, por pensar distinto a él y por la pluralidad que se tiene en el partido.

“Nunca me presentaron como mujer de izquierda porque no lo soy. Al contrario, AMLO me invitó por mi perfil opuesto al suyo, como prueba de pluralidad de su movimiento”, señaló Téllez.

Lo que afirma @sabinaberman es falso y su bajeza es tal, que hasta @JohnMAckerman lucía como caballero a su lado.

