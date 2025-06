Lo mejor de la escena teatral 2025:  CENART presenta “Los maromeros” de Verónica Musalem con  cierre de temporada y  ”El último tren” 

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 5 de junio de 2025.- “Los Maromeros”, de la dramaturga y directora Verónica Musalem, celebra 32 años de su extraordinaria trayectoria como escritora y 37 en los escenarios. Concluye este fin de semana, temporada en el Teatro Salvador Novo.

Es una obra profundamente mexicana, pero con un espíritu universal, épico y contemporáneo: una mujer al borde del abismo se encuentra con una misteriosa joven que la lleva por un viaje de autodescubrimiento y dos mundos que se entrelazan (el México urbano y la Sierra de Oaxaca).

“Los Maromeros nació en 2013 en medio de una profunda crisis personal y de una honestidad brutal, pero más allá de las causas personales, lo hice como una ficción sobre la revelación y viaje iniciático de una mujer de mediana edad que cuestiona su entorno y que busca reinventarse”, explica Musalem.

Gracias a un laboratorio creativo entre actores, equipo de dirección, música, movimiento y producción que se adentra a una propuesta visual y sonora de la sierra mexicana, Los Maromeros sumergirá al espectador en un universo donde lo real y lo onírico convergen y lo cotidiano se transforma en un ritual escénico cargado de simbolismo.

Los Maromeros forma parte de la Trilogía de la Sierra, junto con Los Caminantes y Los Errantes o ese amor, tres obras que nacieron con el apoyo de la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (2012-2015) y que tienen como eje central a la Sierra de Oaxaca como un lugar fronterizo de ensoñación y resistencia.

Para Musalem, la Sierra es un personaje más, un espacio de metáfora y verdad, de magia y lucha y Los Maromeros es un juego de espejos donde los tiempos y los mundos colapsan en un relato que nos recuerda lo cíclico de la historia. “Es la búsqueda de toda mujer por su verdadera esencia, un viaje de liberación y autoconocimiento, un duelo por la verdad”.

Es una obra que habla de lo femenino, de la memoria, de la identidad y de la lucha por la verdad. “Es un teatro que nos interpela, que nos invita a mirar más allá de lo evidente y que, en un México colapsado por la violencia, nos permite vislumbrar un mundo donde lo ancestral y lo contemporáneo coexisten”, apunta la dramaturga.

La obra es protagonizada por Gabriela Núñez, Gastón Yanes, Aleyda Gallardo, Luis Ernesto Verdín, Ginés Cruz, Ana Corti y David Sicars, cuenta con laescenografía e iluminación de Alain Kerriou, el vestuario de Edyta Rzewuska y música original y diseño sonoro de Alberto Santiago. Se presenta gracias al estímulo fiscal Efiartes.

Verónica Musalem no solo escribe teatro, lo habita. Su voz ha cruzado fronteras llevando las historias de México a escenarios de París, Madrid, Nueva York, Hungría, Chile y Australia, entre muchos otros. La obra Nueva York versus El Zapotito ha sido presentada en Francia, Hungría, Bolivia y Estados Unidos; también ha incursionado en la ópera y ha dado vida a proyectos innovadores como su documental-ficción El Nahual que habito.

Los Maromeros, concluye funciones este fin de semana tras una exitosa temporada en el Teatro Salvador Novo; jueves, viernes y sábado a las 19:00 h; y domingos a las 18:00 h, hasta el 7 de junio.

“El último tren” de Cormac Mccarthy. Premio Pulitzer 2007

Tras memorables temporadas en 2024, esta intensa obra regresa a los escenarios con un nuevo elenco.

Bajo la dirección de Luis Ángel Gómez, ofrecerá funciones del 7 de junio al 12 de julio, en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, escrita por el estadounidense Cormac McCarthy (1933-2023), trata de un debate sobre el sentido de la existencia que parte de la pregunta de si la vida vale la pena: una impactante historia que, a raíz de un intento de suicidio, confronta dos posturas sobre la vida y la muerte.

El montaje presenta un enfrentamiento filosófico y visceral entre dos personajes: Blanco, un profesor universitario sumido en la desesperanza, y Negro, un exconvicto que encuentra en la fe un motivo para seguir adelante.

Para sostener lo que, en palabras del director, es “un duelo de visiones entre la luz y la oscuridad”, se integran al proyecto dos actores con probada experiencia: Marco Antonio García, como Negro; y Carlos Álvarez, como Blanco. La historia inicia cuando Negro impide que Blanco se arroje a las vías del metro, encerrándolo en su casa para entablar una conversación que oscila entre lo existencial y lo cotidiano. Lo que sigue es un duelo de ideas donde las palabras no son meros argumentos, sino herramientas que construyen y destruyen, que sanan o hieren.

Blanco y Negro no solo discuten, sino que encarnan dos formas radicales de habitar el mundo. Blanco, desde su desolación, cuestiona cada certeza, mientras Negro, con astucia y pasión, defiende la posibilidad de redención. El diálogo, cargado de ironía, humor ácido y momentos desgarradores, revela las contradicciones humanas y la fragilidad de nuestras convicciones.

El último tren es un montaje basado en The Sunset Limited, del escritor estadounidense conocido internacionalmente por Trilogía de la frontera (Border Trilogy), No es país para viejos (No Country for Old Men) y La carretera (The Road). Este montaje cuenta con el apoyo del Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR (EFIARTES). El último tren se presentará del del 7 de junio al 12 de julio, excepto el domingo15 de junio, en el Foro de las Artes. Las funciones serán de jueves a sábados, alas 19:00 h; y domingos, a las 18:00 hrs.

“Jueves de 30 pesos” y 2×1 comprando los miércoles en la página cenart.comprarboletos.com; y los viernes directamente en taquillas.

Para más información consulta cenart.gob.mx.