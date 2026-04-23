Lo que en Irán se dice con respecto a la guerra y la tregua

Embajador en la ONU pide paz. El presidente busca el diálogo. La Guardia Revolucionaria propone seguir combatiendo. Movilizaciones masivas

Regeneración, 23 de abril 2026– Los medios de comunicación del estado y la dirección militar y de seguridad de Irán aseguran estar listos para retomar la guerra contra Estados Unidos e Israel, al mismo tiempo que expresan su desacuerdo con ofertas considerables en las negociaciones.

Los iraníes salieron a las calles de Teherán el martes para presenciar el desfile militar de su arsenal de misiles balísticos de largo alcance. La exhibición se produce tras la decisión de Trump de extender indefinidamente el alto al fuego pic.twitter.com/tijUq69z6K — 🅿️🅰️🅿️🆄®️®️1️⃣🅿️🅾️🅿️ (@p4purrip0p) April 22, 2026

Desfiles militares

Las autoridades iraníes llevaron a cabo nuevas demostraciones de desafío en la noche del martes y durante el miércoles, con desfiles militares en las calles de Teherán.

Esto coincidiendo con el final previsto de un alto el fuego de dos semanas, que el presidente Trump ha ampliado por un tiempo indefinido.

“Seyyed Majid, el atacante de precisión, arrasa Tel Aviv”, gritaban algunos al dirigirse a Majid Mousavi.

Mousavi es el encargado aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), y le pedían que ordenara más ataques con misiles contra Israel.

Circulan videos que muestran multitudes asistiendo a un desfile militar en Teherán este martes, mientras se acercaba el plazo de alto el fuego entre EEUU e #Irán. Unas horas más tarde #Trump extendió el plazo indefinidamente. pic.twitter.com/aUjYkLQTqb — Isabel Mejia 🇵🇸 (@isabel_mevi) April 22, 2026

Cánticos religiosos

Durante la noche, grupos de vehículos guiados por camionetas que emitían cánticos religiosos también circularon por los barrios.

Con participantes que llevaban banderas de grupos armados de otras naciones que forman parte del «eje de resistencia» de Irán, como Hezbollah.

Los medios estatales también mostraron imágenes y dieron entrevistas a personas armadas, entre ellas mujeres, que afirmaron estar listas para luchar en las calles.

Las autoridades han compartido imágenes de misiles, drones y rifles de asalto para destacar que las mujeres apoyan la causa del conflicto impulsada por el Estado.

⚡️⚡️ #UltimoMinuto | Irán



– Multitudes masivas se congregan en Teherán y otras ciudades iraníes en apoyo a los líderes y las fuerzas armadas, reafirmando la unidad del pueblo contra la agresión estadounidense-israelí.#EEUU #IsraelGenocida #Iran pic.twitter.com/fY3uz9pSU2 — Al Mayadeen Español (@almayadeen_es) April 23, 2026

Mensajes

En un intento por mostrar unidad, muchas de las mujeres en los mensajes estatales no cumplen con las estrictas normas del hiyab que impone el régimen islámico.

Un presentador de televisión señaló esta semana que el 87% de los iraníes preferiría regresar a la guerra antes que hacer concesiones importantes en las negociaciones.

Las autoridades militares iraníes, que lideran la guerra, continúan enviando mensajes de perseverancia.

Mousavi, del CGRI, advirtió a los países vecinos que si se involucran en ataques contra Irán, «deben despedirse de la producción de petróleo en la región del Medio Oriente».

Embajador en la ONU

En Nueva York, el embajador de Irán ante la ONU, Saeed Iravani, hizo declaraciones a los periodistas.

Dijo que solo se podrá llevar a cabo otra ronda de negociaciones en Islamabad si Washington levanta el bloqueo que ha impuesto a Teherán.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní y líder de la delegación en las charlas con EE. UU. en Pakistán, reiteró que el gobierno no capitulará ante Trump.

Sin embargo, un mensaje en video del excomandante de la Guardia Revolucionaria, que ahora es jefe de policía y alcalde de Teherán, fue difundido esta semana.

El Representante del Líder Supremo iraní ante el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Abdollah Haji Sadeghi:



• "Por ahora, no hay negociaciones… Negociaremos cuando el enemigo acepte nuestras condiciones."



• "El enemigo debe aceptar que estamos en una… pic.twitter.com/hyGSP2T1yv — Omar R (@Jupamagno) April 21, 2026

Video

En él, ofreció un mensaje ligeramente diferente al de otros funcionarios más grandiosos.

“No somos más fuertes que Estados Unidos en poder militar. Es obvio que tienen más dinero, equipo e instalaciones”, comentó.

Mientras mencionaba las habilidades militares de Israel, afirmó: “No, no los destruimos, pero salimos victoriosos en esta guerra”.

Ghalibaf subrayó que el objetivo principal de Teherán debería ser «perseguir y consolidar los derechos del pueblo» en vez de buscar una victoria total.

Presidente

El presidente Masoud Pezeshkian, un político moderado con poco poder, expresó su deseo de que paren los enfrentamientos porque considera que no benefician a nadie.

“Los problemas no se solucionan incrementando las tensiones, sino a través de la razón, el diálogo y evitando más destrucción”, comentó esta semana.