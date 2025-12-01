“Somos un solo movimiento, con mucha unidad”: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum celebra el respaldo de su antecesor, tras mensaje en redes sociales. AMLO aclara términos de su retiro político

Regeneración, 1 de diciembre 2025– El expresidente AMLO presentó su libro “Grandeza” en una transmisión en YouTube, donde precisó los términos de su retiro político: será permanente salvo que México enfrente una amenaza grave a su democracia, soberanía o a la gestión de la presidenta Sheinbaum.

Primera aparición pública

Es la primera aparición pública del político tabasqueño desde que dejó la presidencia en septiembre de 2024.

Somos un solo Movimiento y un solo corazón ♥️🇲🇽



Vale la pena recordar las palabras de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: nunca habrá división con Andrés Manuel López Obrador.



La transformación sigue firme, unida y con la fuerza de millones que creemos en un México más… pic.twitter.com/Dd8CPPn8g6 — Senadora Margarita Valdez (@SenadoraV) December 1, 2025

La presidenta Sheinbaum se refirió a la reaparición de su antecesor durante su llegada a Cuernavaca, Morelos.

El motivo de su visita fue encabezar la reapertura del Hospital General del ISSSTE Carlos Calero Elordoy.

“Muy contenta, todo el pueblo de México contento”, expresó la mandataria cuando se le preguntó sobre la reaparición de López Obrador. “Ya dijo él bajo qué condiciones saldría”.

«Grandeza» por AMLO

La presidenta destacó que el libro “Grandeza” será “muy importante para el país.

Habla de la grandeza cultural de México y de los pueblos originarios”, y lo identificó como parte del “pensamiento” y “humanismo mexicano” que fortalece al movimiento en el poder.

Ante la pregunta sobre si percibía riesgo de que se concretara alguno de los tres escenarios que traerían de vuelta a López Obrador, Sheinbaum respondió con contundencia: “¡Somos fuertes!”.

La mandataria federal aprovechó para subrayar la unidad dentro de su gobierno y el movimiento que representa:

“Somos un solo movimiento, con mucha unidad”, afirmó.

¡México tiene la mejor PresidentA del mundo y la más querida por el pueblo!



Al presentar su libro “Grandeza” desde Palenque, el Presidente @lopezobrador_ reafirmó su infinita vocación demócrata y llamó al respaldo total a la Presidenta @Claudiashein. 🫡🇲🇽



No cabe duda que… pic.twitter.com/UgyegW63RA — Morena (@PartidoMorenaMx) December 1, 2025

Un solo movimiento

Queremos mucho al presidente López Obrador, lo queremos mucho porque es un gran presidente.

A nosotros ahora nos toca conducir los destinos de la nación con orgullo de pertenecer a este gran movimiento y además orgullosos de nuestro pueblo”.

Sheinbaum aclaró que, pese a los cinco viajes que López Obrador mencionó haber realizado a la Ciudad de México de manera discreta, ella no se ha reunido con él.

“Sé de él, a veces por sus familiares, por su esposa que me manda recadito. La queremos mucho a Beatriz”.

La presidenta confirmó que el expresidente no acudirá a la concentración por los siete años de gobierno de transformación, respetando así los términos de su retiro.

El mitin se celebrará el próximo sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.