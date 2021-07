Lozoya enfrenta nueva demanda, Lourdes Mendoza quiere que “limpien” su nombre

Emilio Lozoya declaró ante la FGR que, por órdenes de Videgaray, le regaló una bolsa Chanel de entre 4 mil y 5 mil dólares a la periodista Lourdes Mendoza para que hablara bien del excanciller.

Regeneración, 12 de julio del 2021. El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, enfrenta una nueva demanda por daño moral de la periodista Lourdes Mendoza.

Lozoya declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) que, por instrucción del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, le compró una bolsa marca Chanel de entre 4 mil y 5 mil dólares a la columnista en 2013. El objetivo fue que Mendoza publicara textos periodísticos a favor del excanciller, de acuerdo con el exfuncionario.

El pasado 31 de agosto, la periodista realizó la denuncia por daño moral y la semana pasada concluyó el periodo probatorio. Por lo que la comunicadora tuvo que presentar todas las pruebas que demuestran que ella no recibió dicha bolsa.

Entre las evidencias, la periodista documentó que la tienda Chanel, ubicada en la colonia Polanco de la Ciudad de México, en la que supuestamente le compraron la bolsa cerró en 2011.

«Yo no soy funcionaria pública, yo soy periodista. Si a mí me regalan una bolsa de entrada no es un delito, pero lo que este señor quiso hacer fue manchar mi nombre y decir que yo soy una corrupta y me dejo comprar», señaló en entrevista para Grupo Fórmula.

Asimismo, indicó que nunca escribió a favor de Luis Videgaray y la prueba son 71 columnas que publicó en el periódico Reforma.

Lourdes Mendoza afirmó que Lozoya no tiene ninguna prueba que demuestre que le dieron la bolsa Chanel; sin embargo, destacó que Lozoya quiso afectarla porque ella publicó «las corruptelas» que cometió cuando fue director de Pemex.