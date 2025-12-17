Magno concierto de fin de año en Paseo de la Reforma: Brugada

Festival del música electrónica gratuito. 31 de diciembre. La pista del baila más grande del mundo. DJs nacionales e internacionales: Brugada

Regeneración, 17 de diciembre de 2025 – La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el 31 de diciembre Paseo de la Reforma se convertirá en un gran escenario de baile, con un festival de música electrónica gratuito que pretende ser el más grande a nivel mundial.

Meta

La meta es reunir a miles de personas para iniciar el 2026 al son de DJs tanto nacionales como internacionales.

Este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se convertirá en una pista de baile con la fiesta de música electrónica más grande del mundo.



¡Les invito a celebrar el cierre de este gran año en un espacio lleno de alegría, convivencia y cultura en la #CapitalDeLaTransformación! pic.twitter.com/xQqgxIP6pC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Brugada, durante una conferencia de prensa y en redes sociales, anticipó que las celebraciones de fin de año en la capital tendrán como foco un evento significativo de música electrónica.

“Este 31 de diciembre Paseo de la Reforma se transformará en una pista de baile con la mayor fiesta de música electrónica a nivel mundial”.

Expresó la líder del gobierno, invitando a los ciudadanos a terminar el año“ en un espacio lleno de alegría, convivencia y cultura” en la conocida Capital de la Transformación.

Evento

El evento comenzará a las 18:00 horas del 31 de diciembre, con diversos proyectos de música electrónica.

Hoy el corazón de la Ciudad de México se vuelve a llenar de luz y de familias. Encender el Zócalo es mucho más que iluminar un espacio, es democratizar el espacio público, es igualar, es garantizar el derecho a la ciudad para todas y todos.



Aquí se construye alegría, convivencia… pic.twitter.com/S61EGChWTW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 17, 2025

A pesar de que el cartel oficial aún no se ha revelado, Brugada aseguró que habrá opciones para todos los gustos y edades, teniendo al Ángel de la Independencia como escenario principal.

La idea de grandes festivales musicales no es algo nuevo.

El año anterior, cientos de residentes de la ciudad se reunieron en las cercanías del Ángel de la Independencia para despedir el 2024 con un concierto gratuito de Polymarchs.

Desde horas previas al evento, los amantes de la música disco llegaron para participar en las pruebas de sonido.

Desde el 20 de diciembre la Ciudad de México se llena de luz, color y alegría para celebrar juntas y juntos las #LucesDeInvierno. Queremos que la Navidad se viva en todos los rincones de la ciudad, que llegue a cada barrio y alcaldía, porque celebrar también es un derecho.

Así se… pic.twitter.com/6IBpMV31fu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Actuación

La actuación comenzó con un pequeño retraso, pero esto no impidió que la multitud llenara Paseo de la Reforma.

Y disfrutara de un espectáculo que continuó hasta la mañana del 1 de enero de 2025.

Aunque no se dio una cifra oficial de asistentes, las imágenes compartidas en redes sociales mostraron la magnitud del evento.

Para este fin de año, el Gobierno de la CDMX busca repetir y ampliar el éxito, ahora con música electrónica.

Paseo de la Reforma

Según se ha informado, la avenida se transformará en un lugar con pantallas, iluminación y sonido a gran escala.

Donde “sonarán las más diversas propuestas de electrónica”.

En la #CapitalDeLaTransformación la construcción de paz y justicia es un esfuerzo permanente y colectivo. Confirmamos una reducción del 58% en los delitos de alto impacto, una baja del 80% en el robo de vehículo frente a 2019, posicionando el mes de noviembre con menos delitos… pic.twitter.com/7zoJuxe8XW — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 16, 2025

Brugada subrayó que la intención es que tanto los habitantes como los visitantes reciban el nuevo año bailando en uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad.

Con esto, se refuerza la idea de una celebración pública, gratuita y segura.