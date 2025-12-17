Cae Vanesa N, asesora de García Luna por lavado de dinero

Vanesa N, presunta apoderada de empresa Nunvav, Inc., usada por García Luna y cercanos para lavado y delincuencia organizada

Regeneración, 17 de diciembre de 2025. Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a María Vanesa N, señalada como asesora del exsecretario de Seguridad federal de México, Genaro García Luna.

Y es que en portales se señala que elementos ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión librada por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

García Luna

#FGRInforma | Agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. 1/3 pic.twitter.com/NrIOc07qyY — FGR México (@FGRMexico) December 17, 2025

María Vanesa N es señalada por la FGR de posiblemente haber sido una de las personas apoderadas legales de la empresa Nunvav, Inc.

Además, esta empresa es señalada de ser parte de la red que presuntamente desvió fondos del sistema penitenciario.

Esto es, como se sabe del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación.

Y el cual, se indica que tenía como fin llegar a las cuentas de García Luna y familiares.

Datos

El reporte más reciente del Registro Nacional de Detenciones (RND) indica la detención de María Vanesa Pedraza Madrid.

Misma que ocurrió en la zona de la alcaldía Benito Juárez. Sería trasladada al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 16 en el estado de Morelos.

Nunvav, Inc. es una empresa constituida en Panamá en 2005, señalada por el Gobierno de México como una pieza central en la red de corrupción y lavado de dinero de Genaro García Luna.

Versione señalan que en mayo de 2025, se reveló que los dueños de la empresa llegaron a un acuerdo reparatorio confidencial con México para pagar aproximadamente 600 millones de dólares.

Además de actuar como testigos en el proceso de recuperación de activos.

Empresa

Por otra parte se indica que la empresa pertenece a la familia Weinberg (Samuel Weinberg y su hijo Jonathan Alexis Weinberg) y a su socio Natan Wancier.

Incluso, que recibió al menos 30 contratos por adjudicación directa entre 2006 y 2018, sumando más de 650 millones de dólares.

Mismos, provenientes de entidades como la Policía Federal, el CISEN y el sistema penitenciario (OADPRS).

El embargo de bienes como medida cautelar impide a la persona imputada disponer de ellos durante el procedimiento y así evitar que se pierda evidencia, si son producto o instrumentos de un delito. #SJPA #UISPPA pic.twitter.com/iiFsqtFWiU — FGR México (@FGRMexico) December 17, 2025

Aunque su objeto social oficial incluía la compraventa de electrónicos y servicios de telecomunicaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sostiene que funcionaba como una empresa fachada.

Esto es, como se indica para triangular fondos públicos a paraísos fiscales como Barbados y posteriormente a Florida, EE. UU.

La empresa financió el lujoso estilo de vida de García Luna en Miami tras su retiro del servicio público.

Nunvav fue utilizada para vender tecnología de vigilancia y mantenimiento de sistemas de monitoreo telefónico al gobierno mexicano.

Otras empresas vinculadas: Comparte estructura con Nunvav Technologies Inc. y ha sido relacionada con transferencias millonarias a terceros.

Además, incluyendo empresas de servicios financieros y familiares del exsecretario.