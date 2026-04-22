Maratón Cultural en CDMX: Arte y Acopio Masivo en Apoyo a Cuba

El Monumento a la Revolución reunió a grandes artistas y ciudadanos para recolectar medicinas y alimentos destinados a familias cubanas

Regeneración, 21 de abril de 2026.– El Monumento a la Revolución fue sede del Maratón Cultural Antifascista el pasado 19 de abril.

La emblemática Orquesta Aragón de Cuba encabezó una cartelera musical de excelencia internacional.

Los asistentes disfrutaron las presentaciones de agrupaciones reconocidas como Monocordio y El Juguete Rabioso.

La música funcionó como el motor principal para lograr una gran convocatoria ciudadana en la capital.

El escenario recibió el talento de Guillermo Briseño y los ritmos de Líber Terán.

Las propuestas de Mujer en Cypher y El Palomar aportaron una valiosa diversidad de géneros musicales.

Participaron también Nora y las Pecadoras, el rapero Danger AK y la agrupación folclórica La Coraza.

Todos los artistas ofrecieron su trabajo de manera gratuita para impulsar la causa solidaria.

Recolección de víveres y medicinas

La Liga Cultural Antifascista gestionó un centro de acopio durante tres días consecutivos.

Los ciudadanos entregaron productos esenciales como leche en polvo, arroz, frijoles y aceite vegetal.

Se recolectaron numerosas latas de atún, sardinas y pastas para alimentar a las familias necesitadas.

La respuesta de la sociedad civil reflejó un profundo compromiso con la situación actual de la isla.

El acopio de suministros médicos resultó prioritario para los organizadores del evento masivo.

Se recibieron jeringas para insulina, material de curación quirúrgico y diversos antibióticos específicos.

Los donantes aportaron gasas, algodón y fármacos para controlar la presión arterial y el dolor agudo.

Cada producto médico fue entregado estrictamente en envases de plástico para facilitar su manejo.

Cultura y formación ciudadana

El evento integró diversas disciplinas artísticas más allá de las presentaciones musicales estelares.

Hubo espacios exclusivos para el teatro, la lectura de poesía y charlas de profunda reflexión social.

Se impartieron talleres educativos y se realizaron exposiciones gráficas abiertas a todo el público asistente.

El micrófono abierto permitió expresiones de fraternidad directa entre los ciudadanos mexicanos y los cubanos.

Las actividades culturales comenzaron temprano y se extendieron hasta las últimas horas de la noche.

Estos ejercicios buscaron sensibilizar a los mexicanos sobre los desafíos cotidianos que enfrenta la población cubana.

El intercambio de conocimientos fortaleció los lazos de comunidad entre los participantes de la jornada.

“Recibimos con alegría las manifestaciones de solidaridad”, declaró oficialmente el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Logística y seguridad del acopio

Los organizadores prohibieron recibir artículos de vidrio por estrictas razones de seguridad y transporte.

La normativa también restringió la recepción de ropa, maquillaje, agua embotellada o papel higiénico. El esfuerzo se concentró en nutrición y salud especializada para optimizar el envío de la carga.

Los horarios de recepción permitieron que miles de trabajadores capitalinos entregaran sus aportaciones voluntarias.

El colectivo Militante va por Cuba coordinó los detalles logísticos de esta gran movilización civil.

Voluntarios capacitados clasificaron cada donación para asegurar la integridad de los productos médicos y alimenticios.

Este proyecto representa una de las muestras de apoyo popular más relevantes registradas durante este año.

La solidaridad mexicana se manifestó con una organización ejemplar y un espíritu de unidad inquebrantable.