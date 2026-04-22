Vinculan a Proceso a Siete Personas con Arsenal en Culiacán

FGR logra vinculación a proceso contra siete sujetos detenidos en Sinaloa. Se aseguraron armas largas, un vehículo blindado y mil cartuchos

Regeneración, 21 de abril de 2026.– La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso de siete sujetos.

Las autoridades investigan su participación en delitos federales de alta gravedad.

Se les acusa por posesión de armas de fuego de uso exclusivo.

El Ministerio Público Federal presentó pruebas contundentes ante el juez.

Los imputados enfrentarán un proceso penal bajo la medida de prisión preventiva.

El juez de control otorgó dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía Especializada de Control Regional lideró la integración de la carpeta.

Se busca castigar la portación ilegal de armamento pesado.

Operativo de captura en Culiacán

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaron la detención oficial.

Los hechos ocurrieron dentro de un fraccionamiento exclusivo en Culiacán.

Los militares sorprendieron a los siete hombres en posesión de material bélico.

El despliegue federal permitió una captura sin enfrentamientos violentos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal inmediatamente.

Entre los procesados figuran Olegario Robledo, Aldrin Castro y Esteban Vinagre.

También fueron vinculados César Hernández, Luis Rodríguez, Fernando Tamayo y Diego Villa.

La autoridad actuó bajo estrictos protocolos de seguridad nacional.

Aseguramiento de armamento y blindaje

Durante la incursión se confiscaron siete armas largas de alto poder.

Los agentes federales también hallaron dos armas cortas en el sitio.

Se contabilizaron mil 225 cartuchos útiles de diversos calibres.

Además de las municiones, se aseguraron 42 cargadores de gran capacidad.

El inventario de lo decomisado incluye chalecos tácticos reforzados.

Las autoridades también incautaron un vehículo con blindaje especial de fábrica.

Este equipo sugiere la pertenencia de los sujetos a grupos delictivos.

El material incautado sirve como evidencia fundamental del caso.

Compromiso con la legalidad federal

La FGR reafirma su compromiso de combatir la violencia en Sinaloa.

La detención de estos sujetos debilita las estructuras operativas locales.

Se prioriza el uso de inteligencia para desarticular células criminales armadas.

Las autoridades federales continuarán con operativos de vigilancia en la entidad.

La coordinación entre Sedena y Fiscalía agiliza la impartición de justicia.

El combate al tráfico de armas permanece como un objetivo estratégico. Se aplicará todo el peso de la ley federal.