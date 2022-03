Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ confesó que su padre abusó de ella

La cantante Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ se solidarizó con Sasha Sokol y afirmó que también vivió un episodio de abuso

La artista explicó que no asimilaba que su padre había abusado de ella

Regeneración, 10 de marzo de 2022. La cantante colombiana Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ confesó que fue víctima de abuso sexual, por lo que se solidarizó con Sasha Sokol.

Luego de la denuncia de abuso que extendió Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, la cantante de cumbia reveló que entiende por lo que pasó la integrante de Timbiriche.

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ realizó una charla con mujeres para contar su estremecedora experiencia de abuso.

Sobre el tema, la artista colombiana indicó que «No tienen idea cuantas mujeres, niños, hemos pasado por eso, muchas, nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callar, es hora de hablar, y de olvidar, de perdonar», aseveró.

Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’ confesó que fue víctima de violación

Esta situación fue dada a conocer a través del programa ‘Ventaneando’, donde la intérprete de ‘Oye‘ confesó que cuando era una adolescente fue abusada por su propio padre.

«Era una niña muy feliz hasta que un día, a mis 14 años, me doy cuenta que mi papá tiene una novia, se me vino el mundo abajo. Esa niña que era feliz, inocente y tenía todas esperas y sueños se vino abajo porque no sabía si tenía que contarle a mi mamá o no y me lo guardé» explicó la cantante

Sobre el hecho de violencia, Margarita ‘La Diosa de la Cumbia‘ narró que tras ver que su padre tenía una amante, él la violó, lo cual le provocó una desilusión y culpa por lo acontecido.

«Él me violó. El tener que ver a mi papá al otro día y no decir nada, el ver a mi mamá y no decir nada. En mi época lo que sentíamos era culpa»

Sin embargo, la cantante explicó que cuando su papá falleció sintió horrible la partida pero seguía sin entender la razón por la que él la tocó.

Asimismo, contó que su hermana también había sufrido de violación, por lo que se sintió muy dolida por las cosas que pudo hacer su papá en vida.