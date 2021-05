Mariana Peñalva acusó a Andrés Roemer de violación

La actriz Mariana Peñalva dijo que Andrés Roemer la violó en 2009 en su casa de la colonia Roma. Además, contó que su hijo estaba en la habitación de a lado.

Regeneración, 16 de mayo del 2021. La actriz Mariana Peñalva denunció al escritor Andrés Roemer por violación, la cual ocurrió en 2009. La también cineasta reveló que el diplomático la agredió en su casa de la colonia Roma, donde también agredió a otras 21 mujeres.

El comunicador citó a Mariana para hablar sobre trabajo, pues ella estaba emprendiendo un proyecto de cine con su esposo; sin embargo, a su conyugue le detectaron un tumor cerebral y se tuvo que ir de la Ciudad de México. Por lo que la situación económica de la pareja era mala y la actriz le pidió ayuda a Roemer durante una fiesta.

«Se me hizo una persona muy inteligente, muy culta y muy bien conectada. Por lo cual yo le comenté sobre mi proyecto, le pedí ayuda y le dije que necesitaba levantar el financiamiento porque había gente que me había saboteado», relató en un video que compartió en Facebook.

Mismo modus operandi

Andrés citó en su casa a la cineasta. Ella asistió y llevó a su hijo de 4 años. «No iba con ninguna intención de otro tipo; no esperaba nada más que contactos, nombres, algún email, algún consejo y cuando llegamos Andrés, muy gentil, me empezó a enseñar su casa», describe Mariana.

Al entrar a un salón grande, que parecía biblioteca, una mujer llegó y se llevó a su hijo para que Peñalva y Roemer pudieran platicar bien, supuestamente. Lo que desconcertó a la actriz porque no le pidieron su autorización. Cuando la trabajadora del escritor salió de la habitación cerró la puerta y eso alertó a la cineasta de que algo no andaba bien.

Mariana aseguró que lo único que la tranquilizó fue escuchar la voz de su hijo del otro lado de la puerta. Ella conversaba con Andrés cuando se le fue encima y, aunque ella le pidió en repetidas ocasiones que se detuviera, la violó.

«Mi hijo estaba a un lado de la puerta; yo no quería que me oyera ni gritar porque no quería que se angustiara y que se preocupara. Lo más terrible es que yo no quería hacer ruido porque no quería dejar de oír su voz porque lo que más me preocupaba era él; yo no sabía si algo le iban a hacer algo», explicó.

La actriz no estaba lista para hablar o denunciar

Cuando Roemer terminó Mariana estaba en shock y agregó que la hizo sentir como un objeto que acababan de usar. Además, no entendía lo que le acababa de suceder, creyó que quizás fue su culpa y tampoco sabía porqué Andrés fue capaz de agredirla si el niño estaba ahí. También afirmó que no recuerda lo que pasó desde que salió de la casa de su agresor y llegó a la suya.

«Fue como si lo hubiera borrado de mi memoria; como si me hubiera ido flotando en una nube; como si me hubiera ido en un estado zombie. Sólo me metí a la regadera y me sentía tan sucia, tan mal», expresó.

Desde entonces la actriz no le contó nada a otras personas, se lo guardó y decidió continuar con su vida aunque se sentía culpable. Asimismo, expuso que sintió rabia cuando supo de las declaraciones de otras mujeres que vivieron lo mismo porque ella no es un caso aislado.

Aunado a ello, señaló que Roemer está enfermo y que no publicó su testimonio para difamarlo, sino para que otras víctimas que permanecen en silencio hablen para cerrar sus heridas y las instó a denunciarlo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por último, sostuvo que es importante que que Roemer se detenga, que no quede impune y deseó que se arrepienta de sus acciones.