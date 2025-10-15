Reconstrucción de Gaza requiere 70 mil millones de dólares: ONU

ONU Apoyo inmediato: Suministro de agua potable y medicinas, eliminación de residuos sólidos, retirar escombros que podrían ocultar munición
Regeneración, 14 de octubre de 2025. El portal de noticias de las Naciones Unidas subraya que tras el acuerdo de alto el fuego, miles de personas intentan regresar al norte de Gaza.
Asimismo cita expertos sobre el costo de la reconstrucción de Gaza.
ONU
Y es que se anuncia que la agencia de desarrollo comienza sus operaciones de apoyo inmediato a los 2,1 millones de habitantes de ese territorio palestino.
Esto es, centrándose en el suministro de agua potable y medicinas, eliminación de residuos sólidos y la habilitación segura de viviendas.
Lo anterior, como se indica, tras la retirada de escombros que podrían ocultar municiones sin detonar.
Seguidamente indica que se necesitarán alrededor de 70 mil millones de dólares para reconstruir Gaza y garantizar su seguridad tras dos años de guerra.
Lo anterior, dice el portal, según afirmaron este martes los expertos en desarrollo de la ONU.
Sin embargo por otra parte, se subraya que agencias de ayuda humanitaria informaron de que la ayuda que está llegando es insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos desesperados.
Caminos
Con solo 41 kilómetros de largo y entre dos y cinco kilómetros de ancho, pocos lugares de la Franja de Gaza han quedado indemnes tras los constantes bombardeos israelíes.
antes de que entrara en vigor el último alto el fuego el pasado viernes.
Así, el representante especial para los palestinos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jaco Cilliers, la destrucción en toda la Franja “se sitúa ahora en torno al 84%. En algunas partes de Gaza, como en la ciudad de Gaza, alcanza incluso el 92%”.
Dice que desde Jerusalén, Cilliers destacó las conclusiones de la última Evaluación Provisional Rápida de los Daños y las Necesidades sobre Gaza.
Misma realizada por las Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial, que estimó los daños, precisamente, en 70 mil millones de dólares.
Para poner en marcha la operación a gran escala, se necesitarán unos 20 mil millones de dólares solo en los próximos tres años, dijo a los periodistas en Ginebra.
Gaza
“Ya hemos retirado unas 81.000 toneladas. Eso equivale a unos 3100 camiones”, explicó Cilliers.
“La mayor parte de la retirada de escombros tiene como objetivo facilitar el acceso a los actores humanitarios…»
«.. para que puedan proporcionar la ayuda y el apoyo que tanto necesitan los habitantes de Gaza«.
Pero «también ayudamos a los hospitales y otros servicios sociales que necesitan ser despejados de escombros”.
Cabe destacar que indicó buenos indicios de donantes para dicha reconstrucción por parte de los Estados árabes, pero también de naciones europeas y de Estados Unidos.
Subrayadamente indica que pese a lo anterior los trabajadores humanitarios de la ONU volvieron a pedir a las autoridades israelíes que abrieran todos los puntos de acceso a Gaza.
Esto, después de que el lunes fueran liberados los 20 rehenes israelíes que quedaban y los prisioneros palestinos fueran puestos en libertad por Israel.
Necesidades
Dentro de un conjunto de elementos, el portal detalla que las necesidades en Gaza siguen siendo enormes y “fluidas”, según informan los equipos de ayuda.
Esto es, con más de 300 mil palestinos dirigiéndose al norte, hacia la ciudad de Gaza, desde el viernes.
“El entusiasmo que surgió en la comunidad internacional y entre la población local, que pensó que esto era el principio del fin de todo el sufrimiento…»
«… y que las cosas cambiarían rápidamente, no se refleja en la realidad cotidiana. No estamos recibiendo suficiente ayuda”.
Lo anterior, afirmó Ricardo Pires, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Sin embargo se precisa que las autoridades israelíes han acordado permitir la entrada de 190 mil toneladas de suministros de emergencia en Gaza.
Pero se necesita una cantidad mucho mayor en general, según han repetido en varias ocasiones las agencias de socorro, incluida la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).