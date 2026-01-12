Más de 600 muertos en protestas en Irán, esto se sabe

Irán: 16 días de protestas, miles de heridos. Unos 10 mil detenidos. Trump amenaza con respuesta contundente. Ayatolas por negociar

Regeneración, 12 de enero de 2025. El organismo defensor de derechos Iran Human Rights (IHRNGO) señala que a 16 días de protestas en Irán, al menos 648 manifestantes, incluidos nueve menores de 18 años, han muerto y miles han resultado heridos.

Al mismo tiempo, informes no verificados indican que al menos varios cientos de personas, y según algunas estimaciones, más de 6 mil podrían haber sido asesinadas.

Debido al apagón de internet desde el 8 de enero y a las severas restricciones al acceso a la información, resulta extremadamente difícil verificar de forma independiente estos informes.

Se estima que el número de personas detenidas en las recientes protestas supera las 10 mil.

Irán

Al tiempo que las autoridades también se han comprometido a tratar los casos con severidad y rapidez en las secciones especiales de los Tribunales Revolucionarios.

Informes no verificados sugieren que al menos un manifestante corre riesgo de ser ejecutado tan solo unos días después de su arresto.

Fuentes cercanas a la familia de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado el 8 de enero en Fardis, Karaj, informaron a IHRNGO que «se le informó a su familia que había sido condenado a muerte y que la sentencia se ejecutará el 14 de enero».

Inicio

Comenzó el 28 de diciembre de 2025 en el bazar de Teherán por las malas condiciones económicas, se extendió rápidamente a otras partes de Irán, acompañada de consignas antigubernamentales.

Hasta el apagón de internet, las protestas se habían extendido a las 31 provincias y a unas 120 ciudades.

Según datos recopilados por IHRNGO, al menos 648 manifestantes en 14 provincias han sido asesinados desde el inicio de las protestas.

Cabe destacar que esta cifra solo incluye los casos verificados directamente por IHRNGO o a través de dos fuentes independientes.

Las cifras también incluyen informes y documentación de hospitales y lugares donde se encuentran los cuerpos de los fallecidos. Se informa que nueve de los fallecidos eran menores de 18 años.

IHRNGO está trabajando para confirmar sus edades exactas mediante la identificación de documentos.

Video

Un video publicado de la morgue de Kahrizak, sur de Teherán, captó los cadáveres de 250 manifestantes.

Según un médico que habló anónimamente con la revista Time , vieron 217 cadáveres en seis hospitales de Teherán (se reporta que hay más de 100 hospitales en la ciudad).

Otras fuentes han reportado un alto número de muertes en varias ciudades, como Isfahán, Mashhad, Rasht, Karaj y Shiraz.

IHRNGO también ha recibido informes de muertes en otras ciudades, que está verificando.

Los medios estatales han informado que al menos 121 miembros de las fuerzas militares, policiales y judiciales de la República Islámica han muerto en las recientes protestas, afirmando que esta cifra no incluye a Teherán.

Las fuerzas estatales han utilizado armas militares contra los manifestantes y, en algunos casos, han disparado a quemarropa contra la cabeza y la parte superior del cuerpo.

También se han reportado arrestos masivos en varias ciudades. Por ello, se estima que el número de detenidos supera los 10 mil.

Desde las 22:00 del 8 de enero, internet se desconectó en todo Irán. Según NetBlocks, el 99 % del internet iraní ha estado apagón desde entonces.

La última vez que Irán experimentó un apagón nacional comparable fue en noviembre de 2019, cuando cientos de manifestantes fueron asesinados en varios días.

El organismo indica hasta 1500 personas fueron asesinadas por las fuerzas estatales.

Ayatola

En respuesta a las protestas, Ali Jamenei, Líder Supremo de la República Islámica, descalificó a los manifestantes, aunque han ocurrido diversas declaraciones de atender las protestas.

Incluso, la emisión de bonos económicos para paliar la carestía de la vida.

Por otra parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró que la República Islámica pidió negociaciones a la Casa Blanca.

Esto, después de que el líder republicano amenazará con respuestas «contundentes».

«Irán quiere negociar. Podríamos reunirnos con ellos. Se está organizando un encuentro, pero es posible que tengamos que actuar debido a lo que está sucediendo antes de la reunión».

Loa anterior, aseguró el republicano a la prensa a bordo del avión presidencial, Air Force One este domingo.