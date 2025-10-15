Mercado Sonora: Acuerdo para poner fin a venta de animales vivos

Gobierno y comerciantes en prórroga: Será hasta diciembre la venta de animales vivos en el mercado de Sonora. Se atenderá la resolución judicial

Regeneración, 15 de octubre 2025– La noche del martes, representantes de la CDMX sostuvieron una reunión con comerciantes del Mercado Sonora, dedicados a la venta de animales vivos. Se acordó una prórroga hasta diciembre para atender la resolución judicial.

Alcaldesa de Morena anticipa amparos antes de aplicar la ley en el Mercado de Sonora.



La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, asegura que “a finales de año ya no habrá animales en venta” en el Mercado de Sonora.



Sin embargo, la propia funcionaria admitió que… pic.twitter.com/L5l01YZYYr — Lucía Hernández | Amo La Ciencia (@YoAmoaLaCiencia) October 13, 2025

Encuentro

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Mezanine de la Secretaría de Gobierno, en el Edificio Cúspide.

Ambas partes expusieron sus posturas respecto al cumplimiento de lo mandatado por el Poder Judicial de la Federación en el Juicio de Amparo 472/2019 y su revisión R.A. 167/2024.

Como parte de los acuerdos, se estableció una nueva mesa de trabajo para el jueves 23 de octubre de 2025, a las 17:00 horas, en la Subsecretaría de Gobierno.

Reunión

En esta reunión participarán la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO);

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante esta sesión, las dependencias capitalinas explicarán a los locatarios la situación jurídica de cada establecimiento…

…que se dedica a la venta de animales vivos, así como los procedimientos y alternativas para quienes decidan cambiar de giro comercial.

Al término de dicha mesa, se llevará a cabo una reunión jurídica para evaluar las posibles acciones legales contra la resolución judicial.

O, en su caso, definir los mecanismos que permitan preservar las fuentes de trabajo, siempre dentro del marco legal aplicable.

Funcionarios

En la reunión participaron Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política; Fadlala Akabani Hneide, subsecretario de Gobierno;

Orlando Rafael Reyes Gómez Galván, director ejecutivo de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno Regional Norte;

Jesús Salinas Rodríguez, secretario particular del subsecretario de Gobierno; y Ricardo Reyes Camacho, director ejecutivo de Concertación Política y Prevención Zona Poniente.

🦜 "¡Mercado de Sonora, vergüenza nacional!"

📣 Gritan manifestantes reunidos afuera de este mercado, conocido por vender y maltratar especies animales de forma ilegal, rumbo al Zócalo capitalino.



📹@Luceciliaan pic.twitter.com/r3uZCYOkOP — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 5, 2025

Asimismo, acudió una comisión de comerciantes permanentes del Mercado Sonora, de la alcaldía Venustiano Carranza.

Ellos manifestaron su disposición para continuar el diálogo con las autoridades a fin de encontrar soluciones que concilien el cumplimiento judicial con la preservación de su actividad económica.