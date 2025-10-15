Ranas y otras figuras protestan contra ICE en Portland

Trump califica a Portland y Chicago como «zonas de guerra». Usan disfraces inflables en burla a que Trump afirmó que la violencia «se infló»

Regeneración, 15 de octubre 2025– Mientras Seguridad Nacional inunda las redes con videos de “propaganda” y comentaristas pro-Trump acuden a Portland y Chicago en busca de una “rebelión”, los locales responden con disfraces y chistes inteligentes.

The Frogs are out in force tonight at Portland ICE. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/Xp1Vb6NVUx — Plein Crazy (@PleinCrazy) October 10, 2025

«Zona de guerra»

El jueves por la noche en ABC, Jimmy Kimmel presentó un «informe especial» del gobernador de Illinois, JB Pritzker, «informando desde Chicago, devastado por la guerra».

Pritzker, con chaleco antibalas, interpretó a un reportero de televisión en el videoclip. «Hemos visto a gente obligada a comer perritos calientes con kétchup», bromeó el gobernador.

Mientras se transmitía el programa de Kimmel, un reportero real de The Oregonian grababa un video afuera de las instalaciones de ICE.

Desde hace tiempo, han sido un imán para las protestas en Portland. El tema: «Las ranas de las protestas se están multiplicando».

Video

El video mostró cómo los habitantes de Portland usan disfraces inflables para burlarse de lo que uno de los cosplayers de ranas llamó «una extralimitación insólita del gobierno».

Donald Trump If you refuse to let them go, I will send a plague of frogs on your whole country. The frogs will come up on you and your MAGA people and all your ICE officials. #Portland #PortlandProtests Exodus 8:2-6 pic.twitter.com/GtiuGI4Oip — Jose M (@JMLV51) October 14, 2025

El disfraz «desmantela un poco su narrativa», declaró Jack Dickinson, también conocido como el «Pollo de Portland», a Willamette Week.

«Es mucho más difícil tomarlos en serio cuando tienen que publicar un video diciendo que Kristi Noem está en el balcón mirando al Ejército Antifa…

…y que son como ocho periodistas y cinco manifestantes, y uno de ellos con un disfraz de pollo».

Checking in on Portland nightly protests outside the ICE facility. Guy dressed as a chicken is just standing there when a cop lunges forward and shoves him with his shield. (Video is partially obscured by another person, but I also saw it happen.) What legitimate purpose could… pic.twitter.com/zDztg0bGpW — Dispatches and drama from Seattle protest scene (@bennetthaselton) October 2, 2025

Pritzker y Dickinson tienen algo en común: usan las herramientas a su disposición —cámaras de teléfonos inteligentes, aplicaciones de redes sociales y sátira—…

…para convertir la retórica bélica en un chiste. «The Daily Show» también lo hizo, con un clip titulado «Imágenes REALES de Portland, 2025. Se recomienda discreción al espectador».

Conservador

El periodista conservador Andy Ngo contraatacó la madrugada del viernes afirmando que los disfraces en Portland:

“Sirven para enmascarar el extremismo violento, hacer que la acción directa parezca una reunión familiar ante las cámaras y encubrir la ultraviolencia del pasado”.

Outside ICE in Portland as they clear the road for a vehicle to enter. pic.twitter.com/Vb1hC2jG6i — Chicken Little (@ChkLil) October 14, 2025

Entonces, como siempre, todo se reduce a qué vídeos y publicaciones la gente decide creer.

Sin embargo, «en el bifurcado mundo mediático de 2025, la relativa calma de un lado es el ‘infierno’ del otro.

La narrativa de la administración Trump ha sido suministrada por una camarilla de influyentes de derecha elevados por el propio Sr. Trump»;

Escribieron Anna Griffin y Aaron West del New York Times en un nuevo artículo esta mañana .

Keeping Portland weird as the #ICE protests continue. pic.twitter.com/CCUA8L7EhV — Chicken Little (@ChkLil) October 10, 2025

Anti- Antifa

La mesa redonda anti-Antifa de Trump es solo un ejemplo.

«Podcasters, escritores y comentaristas de derecha están acudiendo en masa a ciudades demócratas de mayoría demócrata;

Para documentar la situación ante sus audiencias masivas, pero también para enfrentarse a manifestantes de izquierda», informó NBC .

BREAKING: Portland, Oregon.

Watch Kristi Noem narrowly escape the dangers of this ravaged "war zone".

Then she sends a message to the man in the chicken outfit. 🐔



I think they missed his joke. pic.twitter.com/WJ6pDPk6iO — 📰Poli-Tical 📲Twitzerland.net🚨 (@TwitzerlandNet) October 8, 2025

A menudo resulta útil pensar en pseudoeventos como estas protestas contra el ICE como escenarios, porque entonces se pueden observar a los actores como tales.

Tomemos esta cita, por ejemplo: Jonathan Choe, reportero de televisión local convertido en seguidor de MAGA, le dijo a NBC :

“Estamos inmersos en una guerra de información en toda regla, por lo que estar en primera línea es más importante que nunca…”

Registro fotográfico

El fotógrafo Spencer Platt acababa de publicar docenas de magníficas fotos de un día en la vida de la ciudad.

Un hombre tomando el sol en una plaza pública; una mujer pidiendo café; una pareja paseando por un parque; esta era la realidad en la ciudad que Trump llamó un «infierno».

Sí, Platt también tomó fotos nocturnas de agentes en formación mientras los manifestantes se congregaban frente a las instalaciones del ICE.

Trump narrating the Warzone in Portland while we see inflatable characters dancing is chicken soup for the resistance soul pic.twitter.com/RfPUee5QW5 — MAGA Cult Slayer🦅🇺🇸 (@MAGACult2) October 11, 2025

Pero las fotos mostraron la desconexión entre la retórica de Trump de que «Portland está en llamas» y la realidad sobre el terreno.

Oregon Public Broadcasting

Oregon Public Broadcasting hizo algo similar el fin de semana pasado, produciendo un video de Instagram con fotos con marca de tiempo que contradecían la hipérbole de Trump.

Protester in a chicken suit tells local Portland reporter that even though there have been shattered windows and graffiti done to the ICE building in Portland, emotions are too hard to control.



"For people who are recognizing what's happening in this country and are recognizing… pic.twitter.com/eLBltL9WMy — 3sidedstory 🇺🇲 (@3sidedstory) October 3, 2025

“Nuestro equipo de OPB informa sobre los hechos a medida que se desarrollan, con el mayor contexto posible”, declaró la directora ejecutiva de la cadena, Rachel Smolkin.

“Cuando los hechos difieren de las declaraciones sobre la ciudad, registramos las discrepancias.

El video y las fotos son herramientas poderosas para este tipo de cobertura informativa”.