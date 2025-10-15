Narcolaboratorio en Yautepec presuntamente de Los Linos: Urrutia

Con un valor estimado en 300 millones de pesos, el espacio clandestino en Yautepec producía cristal, efedrina y metanfetamina

Regeneración, 15 de octubre 2025– El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, confirmó que el narcolaboratorio desmantelado en el municipio de Yautepec, pertenece al grupo delictivo denominado “Los Linos”.

Operativo

El operativo fue resultado de una denuncia anónima telefónica recibida en el número 089.

Permitió identificar por medio de sobrevuelos con drones la presencia de al menos cuatro instalaciones clandestinas camufladas entre la vegetación.

Estaban en terrenos cercanos al Camino a Rancho Las Iguanas, en la localidad de Granjas Agrícolas.

#Morelos Autoridades estatales y federales desmantelaron un narcolaboratorio en #Yautepec según confirmó el titular de la @sspc_morelos Urrutia Lozano, era operado por el grupo delictivo Los Linos.



En el lugar se encontraron materiales usados para producir drogas sintéticas. pic.twitter.com/rh2Wx2Ufv1 — QuéCosa!Noticias (@QueCosaNoticias) October 14, 2025

Durante la intervención, las autoridades aseguraron cinco reactores químicos industriales tipo “cuernos y ollas”, además de diversos materiales y sustancias, entre las que destacan:

-5 bultos con aproximadamente 25 kilogramos de presunto peróxido orgánico.

-70 kilogramos de una sustancia granulada blanca.

-175 kilogramos de un compuesto ácido.

-31 garrafas con un total de mil 550 litros de líquido espeso e incoloro.

-Numerosas unidades de contenedores y garrafas sumando varios miles de litros de sustancias químicas

10 tanques de gas de 30 kilogramos cada uno.

El mega narcolaboratorio hallado en Yautepec, Morelos, podía producir hasta 1 tonelada de cristal por mes🔬🕵️‍♂️. Se cree que operó durante 7 años sin detección. Una de las instalaciones ilegales más grandes de la región, según la SSPC🚔🏛️. pic.twitter.com/nFVnAQjyMb — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) October 14, 2025

El predio

Se hallaron elementos utilizados para la fabricación de drogas como el cristal cuyas ganancias ilícitas se obtenían hasta por 300 millones de pesos.

Según informó la SSPC de Morelos, los residuos generados por la fabricación de estas drogas eran vertidos directamente al medio ambiente.

Esto causó graves daños ecológicos y contaminación en las zonas verdes circundantes al narcolaboratorio, donde operaban los reactores.

Asimismo, de acuerdo con las autoridades, el laboratorio clandestino también estaba destinado a la elaboración de drogas sintéticas:

Efedrina, anfetamina, metanfetamina y cristal, utilizando diversos precursores químicos.

Ante ello, el jefe policiaco declaró que la FGR investiga la clasificación ambiental con la cual operaba.

Riesgo ambiental

Esta situación, afirmó, representa un riesgo grave para los mantos acuíferos que abastecen a la zona, por lo que se evalúan posibles daños ecológicos.

“Este narcolaboratorio operaba por una organización criminal que pertenece a ‘Los Linos’ y trabaja tanto en Yautepec como en Jiutepec”, informó.

A pesar del hallazgo y el aseguramiento del sitio, el funcionario estatal informó que no se registraron personas detenidas durante el operativo.

Sin embargo las investigaciones continúan de la mano por autoridades federales.

Auditoría

Se aplicarán auditorias preventivas a 11 municipios de Morelos que recibieron recursos federales para reforzar las estrategias de seguridad y para equipamiento policiaco.

Así se determinó en la cuadragésima novena sesión ordinaria del Consejo de Seguridad.

El narcolaboratorio asegurado en días pasados en Yautepec pertenecía al grupo delictivo “Los Linos”, aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia



📹Enrique Domínguez | El Sol de Cuernavaca pic.twitter.com/bTXzAT7Oso — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) October 14, 2025

Esta revisión es parte del compromiso tanto del gobierno estatal como federal para transparentar el uso del presupuesto destinado a seguridad.

Este se aplica en la compra de patrullas, uniformes y equipo táctico, entre otros recursos.

Miguel Ángel Urrutia, explicó que los ayuntamientos se seleccionaron de forma aleatoria.

Será el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el encargado de llevar a cabo las revisiones.

C5 de la SSPC

El Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicación (C5) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) será renovado;

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Urrutia Lozano, confirmó que esta actualización forma parte de los proyectos alineados con la estrategia nacional de combate a la extorsión que impulsa el Gobierno Federal.

💥 Narcolaboratorio en Yautepec: ¿nadie vio nada? 🧪🌿



Este fin de semana fue asegurado un narcolaboratorio en Yautepec, donde se producían efedrina, metanfetamina y cristal en cuatro instalaciones ocultas entre la maleza. pic.twitter.com/Aipe6pkskK — @LaComadre1017fm (@lacomadre1017fm) October 14, 2025

Agregó que el propósito es atender zonas que por años estuvieron en el abandono, debido a la falta de acciones efectivas en materia de seguridad.

La modernización del C5 será una de las prioridades para revertir esa situación.