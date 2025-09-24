Aprobación a Donald Trump cae a 247 días de mandato

El índice de aprobación de Trump es de -17%. Encuesta revela que 39% aprueba su mandato, mientras que el 56% desaprueba y 4% no está seguro

Regeneración, 24 de septiembre 2025– En los nueve meses transcurridos desde que asumió el cargo, Donald Trump ha puesto en marcha una transformación drástica del gobierno estadounidense. No ha sido bien aceptada en su última encuesta de aprobación.

Ha intentado reestructurar sus acuerdos comerciales, el sistema de inmigración, la fuerza laboral y la política exterior.

Ataques

También ha utilizado su púlpito (y el Departamento de Justicia) para atacar a las universidades, la abogacía, la prensa y diversas empresas.

En general, los estadounidenses han visto con malos ojos sus acciones.

Desde que comenzaron las encuestas, la mayoría de los presidentes han comenzado sus mandatos con índices de aprobación netos positivos.

Ambos mandatos de Trump comenzaron con una opinión pública dividida casi por igual.

Índices

En ambos casos, sus índices de aprobación netos se volvieron rápidamente negativos.

Esta vez, los estadounidenses no solo están decepcionados con su gestión de problemas básicos como la inflación y la economía;

Tampoco les gusta su enfoque en temas que fueron fundamentales para su atractivo, como la inmigración y la delincuencia.

Aunque no puede presentarse a la reelección en 2028, las opiniones y prioridades de los estadounidenses de a pie moldearán y limitarán su segundo mandato.

Promesas

El Sr. Trump fue reelegido en medio de una ola de pesimismo económico, anunciando a los votantes que «los ingresos se dispararán…

…la inflación desaparecerá por completo, el empleo se recuperará con fuerza y ​​la clase media prosperará como nunca antes» durante su segundo mandato.

Hasta ahora, se han sentido decepcionados.

Las calificaciones de su gestión de la economía y la inflación fueron netamente positivas poco después de su investidura.

Desde entonces, han caído negativas tras sus declaraciones de guerra comercial y la consiguiente respuesta de los inversores.

Desaprobación

Los datos de YouGov también sugieren que los estadounidenses ahora desaprueban su gestión de la inmigración, tema central para su reelección.

Como era de esperar, la aprobación de Trump es más baja en los estados que tienden a votar por los demócratas y más alta en los que tienden a votar por los republicanos.

Los votantes de Trump aún aprueban abrumadoramente su gestión como presidente.

Proyección

Pero la proyección también muestra cómo el descontento con Trump es generalizado incluso en estados que votaron por él hace apenas unos meses.

Las cifras generarán inquietud entre los republicanos que se enfrentan a contiendas reñidas en las elecciones intermedias del próximo año.

Al igual que otros políticos republicanos antes que él, los votantes blancos y hombres se encuentran entre los más propensos a aprobar la gestión de Trump.

Rubros

Mientras que los votantes más jóvenes y los miembros de minorías étnicas se encuentran entre los que la desaprueban con mayor vehemencia.

Las personas con mayor nivel educativo (graduados universitarios y de posgrado) son las menos propensas a apoyar a Trump.

Los votantes en edad de jubilación, normalmente un bloque firmemente republicano, también se muestran sorprendentemente poco entusiastas con respecto al presidente.

Algunos temas políticos preocupan desproporcionadamente a los partidistas.

Temas políticos

La inmigración es un tema clave para la base republicana de Trump, al igual que los impuestos y el gasto público.

Los demócratas están más preocupados por la atención médica y el cambio climático.

Karl Marx dijo que los hombres forjan su propia historia, pero no la hacen a su antojo.

Esto aplica tanto a Trump como a cualquier otra persona.

Durante el primer mandato de Trump, la opinión pública estuvo dominada por la preocupación por la atención médica, especialmente tras el brote de COVID-19.

Los efectos económicos de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 hicieron de la inflación un tema clave de la presidencia de Biden.