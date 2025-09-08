Zócalo: Residente: Clamor de paz en Palestina y justicia global

El concierto del rapero puertorriqueño Residente espectáculo artístico y poderosa manifestación de solidaridad mexicana

Regeneración, 8 de septiembre de 2025. El Zócalo de la Ciudad de México se transformó la noche del 6 de septiembre en un epicentro de resistencia y memoria colectiva.

Ante 180 mil personas, el artista René Pérez Joglar, conocido como Residente, ofreció un concierto que trascendió la música para convertirse en una contundente protesta social y un llamado global a la paz.

Desde el primer momento, el evento fue una declaración de principios, una fusión de ritmo y lucha que mantuvo a los asistentes en un estado de euforia y profunda reflexión.

El ambiente se encendió desde temprano con la participación del colectivo Mujer en Cypher.

Misma, integrado por talentos como Arianna Puello, Ximbo, Niña Dioz, Prania Esponda, Azuky y Mena.

So this happened in Mexico City's Zócalo last night at the concert of Calle 13's Residente and in the presence of the Palestinian ambassador, Nadya Rasheed.



The Mexican people stand with Palestine. pic.twitter.com/yc9OyX2mzQ — Kurt Hackbarth 🌹 (@KurtHackbarth) September 7, 2025

Sus versos feministas y combativos prepararon el escenario para la llegada de Residente.

Dejando claro que el rap, además de ser una fuerza cultural, es una herramienta para el empoderamiento y la justicia.

¡Palestina libre!

Pasadas las 20:00 horas, Residente irrumpió en el escenario con una sudadera negra estampada con la frase «Palestina Libre» y una gorra con su logotipo.

El público, que respondió al llamado del artista de llevar banderas y pancartas, ondeó al unísono banderas palestinas y kufiyas, creando un mar de símbolos de solidaridad.

El clamor de “¡René, hermano, ya eres mexicano!” retumbó en la Plaza de la Constitución, marcando el inicio de una velada inolvidable.

“¡Paren el genocidio!”: El rapero se tomó la noche para interpelar a las conciencias.

Lo de Residente es una cosa hermosa y poderosa; mis respetos para él. Esta imagen de un Zócalo lleno apoyando a Palestina no la borrará nadie. México está con Palestina… #PalestinaLibre pic.twitter.com/amPBKznq9f — Tere Felipe (@_TereFelipe_) September 7, 2025

En un momento de profunda emotividad, Residente subió al escenario junto a la familia Abed, refugiados palestinos que encontraron asilo en México tras huir de Gaza.

Una de las niñas de la familia tomó el micrófono y, con una voz que estremeció a la multitud, gritó: “¡Paren el genocidio!”.

El eco colectivo respondió con un poderoso “¡Palestina libre!” que resonó en cada rincón del Zócalo.

La madre de la niña entregó a Residente una kufiya, un símbolo de solidaridad que el artista se anudó al cuello antes de interpretar el tema «Guerra».

Desde el escenario, el exlíder de Calle 13 fue enfático en su mensaje, denunciando los ataques contra la población palestina y exhortando a la presión internacional.

«Hay que presionar a nuestros gobiernos hasta que detengan esa masacre. Los matan de hambre y los bombardean», afirmó, con una claridad que arrancó una ovación del público.

También recordó cifras de UNICEF, señalando que cerca de 30 menores mueren cada día en esa región.

Un dato que subrayó la urgencia de su llamado.

Símbolos de resistencia

El concierto, organizado por la Secretaría de Cultura de la CDMX, estuvo lleno de himnos que han definido la carrera del artista.

Esto es, interpretados en un espectáculo con proyecciones en pantallas gigantes de escenas de barrios latinoamericanos, niños jugando y símbolos de resistencia.

Desde los acordes de «Baile de los pobres» y «Atrévete», la plancha del Zócalo vibró como una ola humana.

Otros momentos destacados incluyeron temas como «Muerte en Hawái», «Fiesta de locos», «This is not America» y la «BZRP Music Session #49».

Uno de los instantes más íntimos de la noche se dio con la interpretación de «René», donde el artista compartió su lucha personal y la multitud le respondió con un conmovedor “¡No estás solo!”.

La energía se redobló cuando la cantante mexicana Silvana Estrada se unió al puertorriqueño para interpretar la emblemática canción «Latinoamérica».

Miles de celulares encendidos iluminaron la plaza, creando un cielo estrellado artificial que simbolizaba la hermandad y la unidad en un continente que Residente defiende con su música.

No se limitó a Palestina

Residente también aprovechó el escenario para denunciar las políticas migratorias de EE.UU: “Todavía no entienden que América es un continente, no solo Estados Unidos.

Para toda la gente de ICE que comete delitos humanos zapateando a los inmigrantes”. Este mensaje, directo y sin rodeos, resonó con la multitud, que aplaudió y se identificó con la crítica.

El concierto concluyó a las 22:00 horas, con Residente agradeciendo a los mexicanos por su energía.

«Gracias por estar aquí con toda la energía, los amo México», dijo.

El público, en respuesta, gritó «¡Palestina libre!» y «¡Estudiantes libres!», sellando así una noche que unió el arte y la lucha en el corazón de la capital.