Tan solo en junio de 2025 llegaron a México 8 millones de visitantes mundiales. Derrama de 18 mil millones de dólares

Regeneración, 12 de agosto de 2025. Entre enero y junio de 2025, México recibió 23.4 millones de turistas internacionales, un crecimiento del 7.3% respecto a 2024.

Además, del crecimietno de 6.2% frente al mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur).

Esto con base en cifras del Inegi. Tan sólo en junio, llegaron 8 millones 20 mil 43 visitantes un incremento del 11.5% respecto al mismo mes de 2024, según cifras del Inegi.

México

Y es que en junio 4 millones 69 mil 368 fueron turistas internacionales que pernoctaron en el país, representando el 50.7% del total, el resto excursionistas que no pasaron la noche en México.

En este lapso, la derrama económica alcanzó 18.7 mil millones de dólares, un 6.3% más que en 2024.

Según el Boletín de Indicador 417/25 de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI), el ingreso de divisas por turismo ascendió a 2 mil 751.3 millones de dólares.

Mismo que significó un aumento del 5.7% anual. El gasto medio por visitante fue de 343.06 dólares, aunque presentó una disminución de 5.2% respecto a junio de 2024.

Turismo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, informó que el turismo continúa en ascenso y fortaleciendo su aportación a la economía nacional.

«…, gracias al trabajo coordinado con el sector privado y los tres órdenes de gobierno».

«Seguimos trabajando, desde el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que los beneficios de estas cifras se traduzcan en bienestar para las comunidades residentes…»

«…, impulsando el turismo comunitario como una herramienta de desarrollo inclusivo”, declaró.

Asimismo, destacó que entre 2024 y 2025, considerando sólo el mes de junio, el número de turistas internacionales pasó de 3 millones 697 mil 844 a 4 millones 069 mil 368.

Lo anterior, dijo, refleja un crecimiento significativo del 10%.

Cifras

Agregó que, entre enero y junio de 2025, el ingreso de divisas por visitantes internacionales a México ascendió a 18 mil 680.8 millones de dólares.

Cifra que además, representa un aumento del 6.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 43.1 por ciento más que en 2019.

La titular de Turismo informó cifras de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cuales indican que en este periodo ingresaron al país 47.4 millones de visitantes internacionales, 13.8 por ciento más que en 2024.

Inversión México

Rodríguez Zamora destacó que el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales, entre enero y junio de 2025, ascendió a 17 mil 120.3 millones de dólares.

Esto es, 5.2 por ciento más que en 2024 y 43.5 por ciento más que en 2019.

Resaltó que el gasto medio de los turistas de internación vía aérea, en el mismo periodo, fue de 1 mil 280.7 dólares.

Asimismo destacó al respecto un crecimiento de 6.9 por ciento en comparación con 2024 y 25.4 por ciento respecto a 2019.

Por otra parte, manifestó que, durante los primeros seis meses del año, arribaron a los diferentes puertos del país 5.7 millones de pasajeros en crucero.

Esto es, 9.6 por ciento más que en 2024 y 20.8 por ciento más que en 2019.

Precisó que el ingreso de divisas por excursionistas en cruceros ascendió 484.2 millones de dólares, con un crecimiento de 11.3 por ciento en comparación con 2024 y 49.4 por ciento respecto a 2019.