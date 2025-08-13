Recaudación tributaria supera los 3 billones de pesos: SAT

SAT: Recaudación tributaria crece 7.2% en periodo enero-julio. Recaudación con cumplimiento de 102% de mata programada en Ley de Ingresos

Regeneración, 13 de agosto de 2025. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos.

Esto, en el periodo de enero a julio de 2025, lo que representa un crecimiento de 7.2% en términos reales respecto al mismo lapso del año anterior.

SAT

Esta cifra implica un incremento nominal de 334 mil 962 millones de pesos frente a 2024.

Cabe destacar que se indica que con ello se consolida la recaudación tributaria al superar lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025, con un cumplimiento de 102.7 %.

De enero a julio se recaudó 1 billón 820 mil 409 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR).

Seguidamente se indica que esto representa 183 mil 605 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 7 por ciento.

IVA

Por otra parte, los recursos obtenidos por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 911 mil 352 millones de pesos.

Es decir, un aumento de 101 mil 115 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 8.3 por ciento.

La recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 379 mil 84 millones de pesos.

Esto es, 12 mil 102 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

Finalmente, se indica que a través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público.

Mismo que fortalece el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas.