México y su pueblo están benditos, mensaje de AMLO a Sheinbaum

AMLO revela mensaje enviado a Sheinbaum al punto del triunfo electoral. Hijos del presidente aclararán señalamientos en su contra, para no dejar pendientes

Regeneración, 7 de junio de 2024. AMLO subrayó el mensaje de felicitación que envió a Claudia Sheinbaum por su triunfo: “El pueblo de México está bendito”.

Además, subrayó que la virtual presidenta electa, es de primera, por lo que las y los mexicanos deben estar contentos

“Vamos a platicar sobre la transición y es probable que informe, ya sea de manera directa aquí si lo desea o en su casa de campaña, o mediante un video”, añadió AMLO ante preguntas de periodistas.

Felicitaciones de AMLO a Sheinbaum

Ayer AMLO anunció hacer pública parte de la felicitación que hizo a Claudia Sheinbaum tras su triunfo en la jornada electoral del pasado 2 de junio.

Y es que Claudia dijo en un mensaje X que desde tiene en sus manos el mensaje enviado por AMLO, pero que dejaba a su consideración hacerlo público.

“Aunque pienso igual que tú sobre que el poder es la humildad, la verdad, la verdad, estoy muy orgulloso”, así dijo en primer lugar.

Seguidamente, le declaró:

“Tú eres lo mejor que le ha pasado al país en estos tiempos. No cabe duda que México y su pueblo están benditos”.

Además, aclaró que se lo envió el pasado miércoles 5 de junio y no el domingo, como en un principio había informado.

Buenos ojos

AMLO deja enseñanza a @Claudiashein



"cuando me opuse a entregar el petroleo x el TMEC presionaban q habría crisis,devaluacion,fuga d capital,mas acá que USA,lo resolví con Trump,no paso nada,hay cosas qc ven con mucha carga ideológica, cuando en política es mas juicio practico" pic.twitter.com/D8MdLpdRWP — Shion (@ChicShion) June 7, 2024

“Debemos estar muy contentos, porque Claudia es de primera y me da mucho gusto que ya hasta quienes no nos ven con buenos ojos a nosotros a ella la están aceptando y respetando”.

E incluso, aseguró AMLO: “Que bueno, porque esa unidad es importante”.

En esa línea, agregó que de cara a las elecciones de Estados Unidos, es importante que el pueblo mexicano mantenga dicha unión.

¿Saben cuando le ha ido mal a México? Cuando nos agarran desunidos, dijo.

Reunión AMLO Sheinbaum

Cabe destacar que desde Palacio Nacional AMLO confirmó que hay una alta probabilidad de que se reúna con Sheinbaum el próximo lunes 10.

“Yo la invito a comer el lunes para hablar sobre la transición”, declaró López Obrador.

Al tiempo que precisó que “es probable que informe, ya sea de manera directa aquí si lo desea o en su casa de campaña, o mediante un video”.

Hijos libres de AMLO

Pérez Ricard pone en su lugar a Denise Dresser que ahora estaba a punto de erigirse como mártir de los periodistas en el sexenio de AMLO…¿quién crees que es más ridícula?



-Denise Dresser

-Laura Zapata pic.twitter.com/u2lTE9SFUj — Gurú Político (@guruchuirer) June 7, 2024

Por otra parte, AMLO aseguró que si bien una vez que él se retire sus hijos estarán el libertad de decidir si participan en la vida pública.

“Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante”.

Al tiempo que sentenció:

“Solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida”.

Y es que AMLO desautorizó cualquier amiguismo político.

“Nada de que yo conformo el movimiento obradorista porque yo soy amigo de Andrés Manuel, o yo conformo el movimiento obradorista porque yo luché junta a él desde el principio”.

O, “yo conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel. No, no, eso no”.

Agregó que les ha pedido a sus hijos que hagan un posicionamiento en el que aclaren cualquier señalamiento que se haya hecho sobre ellos.

“Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados, porque así fueron educados, por la finada mamá, por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí”.

Esto es, explicó AMLO:

“Les dije: no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia que se tiene que pagar”.

ÚLTIMA HORA 🟢



AMLO dice que sólo atendería, después de su retiro un llamado de su Presidenta (@Claudiashein).



Uy la mancuerna que la fachiza teme. pic.twitter.com/bURBOLPHaA — Juan Carlos Rocha (@Rocha4T) June 7, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado