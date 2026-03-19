Mi derecho, mi lugar 2026: Ingreso a prepa en CDMX y Edomex

En el registro en línea, los alumnos de tercer año de secundaria deben elegir las instituciones educativas que prefieren en CDMX y Edomex

Regeneración, 18 de marzo 2026– En los días siguientes dará inicio, por segundo año en fila, el proceso para la asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México 2026, a través del programa ‘Mi derecho, mi lugar’.

Programa

Este programa, que el año pasado reemplazó el examen de ingreso del Comipems, tiene como objetivo asegurar un lugar educativo para los alumnos que terminan la secundaria.

El registro se efectúa a través de una plataforma única administrada por el Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (ECOEMS).

En ella colaboran instituciones como la UNAM, el IPN, el Colegio de Bachilleres y el Conalep.

Etapas

Toma lápiz y papel, no para un examen, sino para anotar el procedimiento de registro, que implica varias etapas:

El registro en línea, la elección de opciones educativas y la asignación de escuelas, basándose en las preferencias de cada solicitante y la disponibilidad de lugares.

El registro para el proceso 2026 comenzó el 17 de marzo y finalizará el 14 de abril.

Este se realizará únicamente en línea a través del portal oficial del programa ‘Mi derecho, mi lugar’ https://www. miderechomilugar. gob. mx

Registro

Los aspirantes deberán completar su registro siguiendo una serie de pasos que están en la convocatoria del programa, que son:

Iniciar sesión con la cuenta de Llave MX

Confirmar datos personales como CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico

Responder un cuestionario con información general

Elegir el modo de participación

Seleccionar y organizar sus opciones educativas

Descargar su comprobante de registro

Asignación

El orden en que se coloquen las instituciones educativas será clave para la asignación final del lugar.

El sistema elige primero la opción preferida y la asigna de acuerdo a la disponibilidad de lugares.

Si no hay cupo, se revisa la siguiente opción en la lista hasta dar con una escuela que tenga espacio.

Modalidades

El proceso incluye tres modalidades de participación:

Modalidad 1: acceso directo sin examen

Modalidad 2: ingreso mediante examen para instituciones como UNAM e IPN

Modalidad 3: esquema mixto que combina las dos alternativas

Instituciones como el Colegio de Bachilleres, Conalep, DGB, DGETI e IEMS brindarán acceso directo sin examen.

Mientras tanto, la UNAM y el IPN continuarán su propio proceso de evaluación, como se hizo el año anterior.

Opciones

La cantidad de opciones dependerá de la modalidad seleccionada y del tipo de instituciones que elija cada candidato.

Ya que el sistema establece diferentes límites para opciones con y sin examen, según la disponibilidad en cada escuela:

De 5 a 10 opciones en instituciones sin examen

Hasta 5 opciones del IPN y 5 de la UNAM en modalidad con examen

Hasta 20 opciones en total en la modalidad mixta

La asignación de espacios se llevará a cabo según varios criterios:

La preferencia de las opciones seleccionadas

La cantidad de lugares disponibles en cada institución

El resultado de la prueba para quienes se presenten en UNAM e IPN

Un promedio mínimo de 7. 0 en secundaria para los que realicen el examen

Reubicación

En el caso de los solicitantes que no consigan un lugar en las opciones que requieren examen, el sistema permitirá su reubicación en escuelas de acceso directo.

Los solicitantes que decidan tomar el examen tendrán que pasar por etapas adicionales en mayo, donde recibirán información sobre el procedimiento y las fechas.

Luego, la prueba se realizará en línea en junio y los resultados se publicarán el 18 de agosto en la Gaceta Electrónica de Resultados.