CDMX: Cae Lobo por asesinato de expresidencial de Ecuador

Operativo México-Colombia: Detenido en Polanco narco de Ecuador, Ángel Aguilar, acusado por asesinato de Fernando Villavicencio en 2023

Regeneración, 18 de marzo de 2026. En operativo conjunto México-Colombia se detuvo a un narco ecuatoriano acusado del asesinato del excandidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio.

Cabe destacar que en operativo se desarrolló por las autoridades mexicanas en el «exclusivo barrio de Polanco», como describen agencias internacionales.

Y es que además el presidente Petro narra que se trató de una operación de rastreo Medellín e Itaguí, en Colombia hasta Polanco, donde se le detuvo.

Exclusivo Polanco

Por una parte, la información generada desde México señala operativo conjunto, Marina, Protección Ciudadana y Migración.

Esto, con la colaboración en materia de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia, donde se realizó la detención de un hombre que se identificó como ciudadano colombiano.

Supuestamente, «bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, en la colonia Polanco de la Ciudad de México».

Derivado «de trabajos de inteligencia del Gabinete de Seguridad, se tuvo conocimiento de la llegada a México de un individuo vinculado con un grupo delictivo transnacional».

Seguidamente se narra que «se estableció un seguimiento en tiempo real».

Posteriormente, con información proporcionada «por la Policía Nacional de Colombia, se obtuvieron elementos que permitieron ubicarlo en la alcaldía Miguel Hidalgo».

Como resultado, se desplegó un operativo coordinado con la Unidad de Operaciones Especiales de Marina y equipos de Seguridad y Migración.

«Lo que permitió su detención sin uso de violencia y en estricto apego a los derechos humanos».

Estas acciones se realizaron con el apoyo de autoridades colombianas a través de los canales de cooperación policial y migratoria.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación jurídica en territorio nacional.

En tanto, las autoridades federales mantienen comunicación con el gobierno de Colombia para atender los requerimientos legales y migratorios correspondientes.

Petro

Cabe destacar que por otra parte, Petro detalló la operación y su éxito. Así el presidente de Colombia reveló se trata del narcotraficante ecuatoriano Ángel Aguilar, “Lobo Menor”.

Como se indica, vinculado al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Detalla, además el seguimiento del sujeto por parte de la policía de Colombia en las ciudades de Medellín e Itaguí, y su posterior desplazamiento a México.

Reveló asimismo que se trata de la operación Jericó con fines de extradición.

“Como resultado de la operación “JERICÓ” realizada en las últimas horas, se dio con la captura de Ángel Esteban Aguilar Morales alias “Lobo Menor” en el sector de Polanco en la Ciudad de México”.

Así dijo Petro en un trino en X. En tanto que portales señalan que el acusado ya está en Colombia.

Lobo

Como se sabe Lobo Menor tenía ficha roja de Interpol y relacionado a narcotráfico, extorsión y homicidio.

Desde luego, Ángel Aguilar está vinculado al asesinato en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio una semana antes de las elecciones de 2023.

Mismo atacado a balazos por un sicario colombiano al salir de un mitin en la capital.

E incluso se dice miembro de Los Lobos, la mayor organización narcotraficante de Ecuador y acusado de ser el autor intelectual del asesinato.

Aguilar fue sentenciado a 20 años de cárcel en 2013 por asesinato en Ecuador, según autoridades colombianas.

«Sin embargo, tras cumplir la mitad de la pena en 2022, un juez concedió la libertad condicional a Aguilar, beneficio que habría aprovechado para cometer otra serie de delitos incluso fuera».