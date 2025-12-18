Migrar no es un delito: DIF refuerza protección a la niñez

Sistema Nacional para Desarrollo Integral de la Familia capacita a 11 mil 365 servidores públicos: Garantizar derechos de menores migrantes

Regeneración, 17 de diciembre de 2025.– La deuda con la infancia migrante es enorme. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) lo sabe. Por eso, lanzaron un plan de capacitación masiva.

El objetivo es claro: proteger el interés superior de la niñez.

Buscan profesionalizar al personal que atiende a menores nacionales y extranjeros. La idea es que nadie se quede atrás en su paso por México.

«Prevenir y atender necesidades», esa es la consigna oficial.

Las personas migrantes impulsan el desarrollo en sus países de origen y de destino: como trabajadoras, estudiantes, emprendedoras, artistas y mucho más.



El Día de las Personas Migrantes, nos invita a celebrar la contribución de más de 300 millones de migrantes en todo el mundo.… pic.twitter.com/ukrG8Sqb18 — Naciones Unidas (@ONU_es) December 18, 2025

Cifras que buscan cambiar realidades

Este 18 de diciembre es el Día Internacional de las Personas Migrantes. En este marco, el organismo soltó datos importantes. SNDIF ha capacitado a 11,365 personas servidoras públicas.

La cifra suena bien, pero la ejecución lo es todo.

A través de la Dirección de Formación y Metodología, impartieron cursos especializados. Hablamos de temas como la ruta de protección integral. También abordaron el procedimiento administrativo migratorio y refugio.

La intención es sensibilizar sobre derechos que han sido vulnerados.

#BoletínSNDIF | DIF Nacional profesionaliza a personas servidoras públicas para fortalecer atención a niñez migrante. 👧🏻🎒👦🏻



➕ info: https://t.co/AvYKwFw2Wn pic.twitter.com/gBfrVpERA5 — SNDIF (@DIF_NMX) December 18, 2025

Herramientas contra la indiferencia

La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también se sumó. Ofrecieron un curso sobre movilidad humana a niveles estatales y municipales. Incluso invitaron a organizaciones de la sociedad civil.

O sea, se trata de armar una red de apoyo real. Analizaron casos prácticos para crear planes de restitución de derechos. Se busca que el refugio y la ayuda humanitaria no sean solo palabras. El marco jurídico debe servir a los más vulnerables.

Basta de ver a los niños como expedientes y no como personas.

🍲 Cada plato en la mesa cuenta una historia de migración: sabores que se encuentran y enriquecen nuestras comunidades. En el #DíaDelMigrante celebramos la diversidad que, con sistemas bien gobernados, impulsa innovación y desarrollo. #IMD2025 pic.twitter.com/bU1Rm9HdNP — OIM México (@OIM_Mexico) December 16, 2025

Un camino largo por recorrer

Entre los temas destacan los Centros de Asistencia Social. Se revisó el contexto actual de la movilidad humana. Es vital reconocer la condición de refugiado desde la infancia.

SNDIF busca que el personal identifique riesgos de manera pronta. Al final del día, la meta es restituir derechos de forma integral. México debe ser un refugio seguro.

Esperemos que estos 11 mil funcionarios marquen la diferencia. La lucha por una migración digna empieza con la empatía.