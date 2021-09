Ministros piden devolver mil mdp a los Azcárraga y duermen tranquilos: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que los 1 mil millones de pesos que se tienen que devolver a la familia Azcárraga se podrían invertir en programas sociales.

Regeneración,13 de septiembre del 2021. El presiente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la resolución de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al gobierno mexicano a devolver a los herederos de Carmela Azcárraga Milmo, hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, casi 1 mil millones de pesos.

El jefe del Ejecutivo indicó que a los funcionarios de la Corte no les preocupa, ya que duermen tranquilos. Además, agregó que ese dinero se podría utilizar para repartir becas para niñas y niños con discapacidad; así como para comprar vacunas contra Covid-19 o para dar apoyos a la población en condiciones de pobreza.

«Son unos insensibles porque pueden alegar que la ley es la ley ¿y la justicia dónde queda?», cuestionó.

Durante su conferencia matutina, el primer mandatario indicó que si el procedimiento judicial se realizó mal «¿por qué no se repone?». Además, consideró que no se trata de argumentar que no se presentó a tiempo el escrito, que faltó la fecha o que no hubo una asistencia puntual a la audiencia.

López Obrador mencionó que si no realizan un nuevo procedimiento, «¿cómo se darán cuenta de que se trata de 1 mil millones de pesos?». También agregó que si existe la posibilidad de crear un acuerdo, se va a aprovechar.

La sentencia de la SCJN advierte que la familia Azcárraga tiene derecho a recibir 338.9 millones de pesos que pagó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en noviembre de 2007. Aunque la cifra se elevó por las actualizaciones que se realizaron durante los últimos 14 años.