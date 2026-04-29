Monumento a la Revolución Recibe la Feria de los Museos 2026

El Monumento a la Revolución albergará la 4ª Feria de los Museos del Centro Histórico con más de 50 recintos participantes

Regeneración, 28 de abril de 2026.– El Monumento a la Revolución será la sede de la cuarta edición de la Feria de los Museos.

Más de 50 instituciones públicas y privadas participarán en este gran evento cultural el próximo domingo 17 de mayo.

La jornada se desarrollará en un horario de las 11:00 a las 17:00 horas con entrada totalmente gratuita.

El público podrá disfrutar de talleres, presentaciones artísticas y actividades interactivas diseñadas para todas las edades.

Esta iniciativa busca visibilizar la inmensa riqueza patrimonial del Centro Histórico ante los ciudadanos y turistas.

El proyecto nació en 2023 y se ha consolidado como un modelo exitoso de trabajo entre diversas instituciones.

Los organizadores esperan superar la cifra de asistentes del año pasado para fortalecer el tejido social a través del arte.

La feria permite que las personas conozcan recintos que normalmente no visitan durante sus recorridos por la ciudad.

Museos como puentes para la identidad nacional

La celebración sigue el lema internacional titulado «Museos uniendo un mundo dividido» propuesto por el consejo mundial ICOM.

Ana Francis López Bayghen Patiño destacó que estos espacios son vitales para recuperar la memoria y consolidar nuestra identidad.

Según la Secretaria de Cultura, los museos ayudan a plantear preguntas sobre quiénes somos y hacia dónde vamos actualmente.

La funcionaria afirmó que: “El patrimonio y la memoria son centrales para imaginar un futuro en paz” durante el anuncio oficial.

Por su parte, Carlos Cervantes Godoy recordó que los mexicanos valoramos profundamente la preservación de la memoria de los pueblos.

El coordinador resaltó que la feria logra exponer la oferta cultural de lugares poco conocidos por el público general.

Cervantes Godoy explicó que: “La feria permitió visibilizar muchos de estos museos y la oferta cultural que ofrecen” a la comunidad.

El objetivo central es que la ciudadanía se apropie de estos espacios para comprender mejor su historia y creatividad.

Programación diversa para construir memoria colectiva

El evento ofrecerá más de 50 talleres gratuitos y espectáculos escénicos de gran calidad para los visitantes capitalinos.

Destacan actividades como la obra de títeres sobre ajolotes y diversas presentaciones musicales con éxitos de décadas pasadas.

También se realizarán charlas especializadas sobre educación museal y monólogos que exploran la historia de los recintos nacionales.

La diversidad temática incluye desde el arte popular hasta la ciencia, la economía, la numismática y la historia postal.

Loredana Montes López enfatizó la importancia de mantener una relación continua entre las instituciones y los ciudadanos residentes.

La directora del Fideicomiso aseguró que los museos siempre serán una ocasión ideal para fortalecer la identidad y representación.

Montes López concluyó diciendo que: “La memoria será ocasión para la identidad, para lo que somos y lo que pretendemos ser”.

Esta feria representa una oportunidad única para conectar con la oferta cultural de la Ciudad de México en 2026.