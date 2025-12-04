Hacienda de México y Tesoro de EE.UU contra Tren de Aragua

Tren de Aragua: EE.UU designó 7 personas físicas y 4 personas morales. Inteligencia Financiera colabora, se busca a Jimena Araya en México

Regeneración, 3 de diciembre de 2025. El portal de la Secretaría de Hacienda informó que junto con el Departamento del Tesoro fortalecen acciones contra la red criminal denominada Tren de Aragua.

Y es que se trata de 11 objetivos designados por las autoridades de Estados Unidos.

Aragua

Cabe destacar que se explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó este día a 11 objetivos.

Como se indica se trata de siete personas físicas y cuatro personas morales, por brindar apoyo material, financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano denominada Tren de Aragua.

La cual además, es identificada internacionalmente como Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.

Hacienda

Derivado de estas designaciones, la Secretaría de Hacienda mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), llevó a cabo acciones de coordinación nacional e internacional.

Seguidamente Hacienda relata qu incluyen la localización en México de una de las personas señaladas, su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas.

La denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, además, la emisión de alertas al sistema financiero.

La Secretaría de Hacienda de México destacó que la actividad financiera reciente de la actriz venezolana, Jimena Araya, encendió alertas dentro de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).



De acuerdo con la UIF, Araya fue ingresada al Listado de Personas Bloqueadas

Desde luego, el trabajo conjunto con OFAC para corroborar empresas “fantasma” con actividad en el país.

El Tren de Aragua mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas.

Al tiempo que se indica ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela.

Su presencia se ha documentado en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos.

Tren de Aragua inflicts violence. We impose consequences. We are increasing our reward offer to up to $5 million for info leading to the arrest and/or conviction of TdA leader Giovanni Vicente Mosquera Serrano.

Entretenido

«Entre las personas que fueron designadas por OFAC se encuentra una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento,…

«… con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.

«Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura».

Tres detalles que el artículo Infobae no te cuenta sobre “Rosita” y el Tren de Aragua



"Rosita" (Jimena Araya) lleva 13 AÑOS de "amor" con el Niño Guerrero. No es "amiguita": ayudó a fugirlo en 2012 y lava millones de sus toques DJ, técnicamente es una socia fundadora del

Por ello, «en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA)», la UIF realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso.

Desde luego, «conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la FGR».

Y la emisión de alertas «al sector financiero respecto de ella y del resto de los objetivos identificados», precisa.

Acción

Paralelamente, se mantiene el intercambio de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México.

Con el fin de fortalecer las acciones orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte de la organización criminal.

Estas acciones se enmarcan en la cooperación permanente entre Hacienda y el Tesoro de EE.UU. Contribuyen a fortalecer los mecanismos de inteligencia financiera, desarticular estructuras utilizadas para el lavado de dinero.

Así como «proteger la integridad del sistema financiero nacional e internacional frente a organizaciones criminales con alcance transnacional».