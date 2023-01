Muere ministro del Interior de Ucrania, su helicóptero se estrelló en Kiev

Ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrsky, de 42 años, viajaba con primer viceministro. En total 16 muertos, incluidos 3 niños

Regeneración, 18 de enero de 2023. Al menos 16 personas, incluido el ministro del Interior de Ucrania y 3 niños murieron cuando un helicóptero se precipitó al lado una guardería en el este de Kiev.

Por otra parte, de acuerdo con lo señalado por las autoridades, nueve personas murieron cuando el helicóptero cayó cerca del suburbio de Brovary.

Además, y otras siete murieron en tierra, incluidos los tres niños.

🇺🇦 Muere el ministro del Interior de Ucrania en un accidente de helicóptero junto a otras 15 personas en Brovary. Entre las víctimas se encuentra “la cúpula del Ministerio del Interior: el ministro, el viceministro y el secretario de Estado”, según informa la policía ucraniana. pic.twitter.com/UcSDuNMRHp — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) January 18, 2023

Ucrania

Y es que el ministro del Interior, Denys Monastyrsky, de 42 años, viajaba en el helicóptero junto con su primer viceministro y secretario de Estado.

Cabe destacar que portales señalan que Monastyrsky es la víctima de más alto perfil que muere en Ucrania desde que comenzó la guerra.

Asimismo, el subjefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kyrylo Tymoshenko, informó que el ministro se dirigía a una «zona conflictiva» de la guerra cuando el helicóptero se estrelló.

Sin embargo, no hay indicios de que pueda tratarse de algo más que un accidente, aunque algunos testigos responsabilizaron del desastre a la guerra.

Guerra

-«Había mucha niebla y no había electricidad, y cuando no hay electricidad no hay luces en los edificios», dijo a la BBC el residente local Volodymyr.

Seguidamente se indica que el ministro del Interior era destacado en gabinete de Zelensky y clave en la actualización del público sobre las bajas causadas por los ataques con misiles rusos.

Esto, desde que Ucrania fue invadida en febrero de 2022.

Asimismo, portales citan informes en Ucrania indican que a bordo del helicóptero también iban seis funcionarios del ministerio y tres tripulantes.

Fallecen

Cabe destacar que el primer viceministro, Yevhen Yenin, murió junto con el secretario de Estado, Yurii Lubkovich, cuya tarea era organizar el trabajo del ministerio.

Además, se indica que el ministro del Interior era altamente valorada por Occidente.

ATENTOS❗️El sistema de defensa antiaérea 🇺🇦 derribó su propio helicóptero que transportaba una comitiva del Ministerio del Interior de Ucrania se estrelló en Kiev matando a 18 personas entre ellas el Ministro del Interior y 3 niños.



🔴 Lo intentarán ocultar. pic.twitter.com/GwSwy15zAq — Anuskaⓩ🔴 (@Cr_27_Amax) January 18, 2023

Así, se narra que el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó en Twitter que:

-«Monastirski fue un gran amigo de la Unión Europea», y que la UE «acompañaba a Ucrania en el dolor tras el trágico accidente de helicóptero».

Por su parte, la secretaria británica de Interior, Suella Braverman, afirmó que Monastyrskyi fue «un faro en el apoyo al pueblo ucraniano durante la invasión ilegal de Putin».

Personaje

Por otra parte, se destaca que Monastyrsky era abogado y había sido electo al Parlamento ucraniano en 2019 por el partido de Zelenski, Servidor del Pueblo.

​Además, fue designado por el presidente con el objetivo de extirpar la corrupción y reformar los remanentes soviéticos que aún quedaban en los organismos de seguridad.

Y que la guerra lo obligó a cambiar de objetivo, y se vio forzado a asumir tareas de corte netamente militar, al igual que la enorme mayoría de los funcionarios del gobierno de Zelenski.

Entre sus diversas funciones, supervisaba las labores de rescate de ciudades ucranianas que sufren ataques rusos.