Solidaridad del Poder Judicial con damnificados por lluvias

Ministros donarán parte de su salario para afectados por lluvias. Centros de acopio en sedes de la Suprema Corte (Pino Suárez y Revolución)

Regeneración, 14 de octubre.– En un acto de solidaridad ante la emergencia nacional provocada por el temporal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunciaron este lunes 13 de octubre de 2025 que donarán una parte de su salario para apoyar a los damnificados de las fuertes lluvias que azotaron a varios estados del país.

El máximo tribunal también exhortó a todo el Poder Judicial de la Federación (PJF) a sumarse a la colecta de víveres.

Esta #NuevaSCJN se solidariza con las víctimas y lamenta las pérdidas humanas que han resultado de las inundaciones en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.



Así mismo, la Corte invita a los integrantes del Poder Judicial a sumarse en una colecta… pic.twitter.com/9aITmr5Eub — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) October 13, 2025

Minuto de Silencio y Aporte Salarial

Antes de iniciar la sesión del Pleno de la SCJN, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, solicitó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos y las víctimas de las inclemencias meteorológicas.

La zona afectada abarca los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, e incluyendo a Veracruz, según la información proporcionada por fuentes de la Corte.

Posteriormente, Aguilar Ortiz comunicó la decisión del Pleno de los ministros: realizarán una aportación de su salario individual para la adquisición de víveres.

No obstante, el monto exacto que destinarán los ministros para esta causa solidaria no fue especificado públicamente.

El ministro presidente indicó que esta contribución se concretará «en los días subsecuentes«, demostrando el compromiso de la cúpula judicial con la ciudadanía afectada.

Centros de Acopio

En un esfuerzo por extender la ayuda, la SCJN ha convocado a la totalidad de los integrantes de tribunales, juzgados, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Organismo de Administración de Justicia a sumarse a esta iniciativa humanitaria.

Aunado a lo anterior, la Corte establecerá de manera inmediata puntos de acopio en sus principales sedes para la recepción de ayuda.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz detalló que se habilitarán centros en el edificio de Pino Suárez número 2 y también en el edificio de Revolución, fungiendo como principales puntos logísticos.

El presidente del tribunal hizo un llamado enfático a la comunidad del Poder Judicial de la Federación: “Vamos a estar recibiendo los víveres que sean necesarios que nos puedan apoyar”.

Los insumos de primera necesidad solicitados son esenciales para atender la emergencia.

La lista de artículos prioritarios incluye: agua embotellada, alimentos enlatados, objetos para higiene personal, ropa para bebé, insumos para primeros auxilios, artículos de baño y herramientas de mano.

Aguilar Ortiz subrayó que la invitación para sumarse a la colecta está abierta a todos: «Dejamos abierta esta invitación para que se sumen a esta colecta”, enfatizó, incluyendo la posibilidad de realizar aportaciones en los centros de justicia al interior de los estados.

Finalmente, el ministro sostuvo que la propia Corte examinará los «objetos o recursos que tenga» disponibles para hacer un aporte institucional, «solidarizándonos con esta lamentable situación que se está viviendo en distintos Estados de nuestro país».