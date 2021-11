Netflix informó que a partir de este mes comenzará a cobrar más caro los planes de suscripción; los usuarios manifestaron su descontento

Regeneración, 1 de noviembre de 2021. El acceso a la plataforma Netflix tendrá un incremento en sus precios de planes de suscripción para los usuarios mexicanos.

A partir de este 1 de noviembre, los amantes de las series y películas tendrán que pagar un poco más, sin embargo, uno de los planes mantendrá su costo.

Los clientes de Netflix tendrán a su disposición tres planes de suscripción, de los cuales, el denominado como ‘básico‘ de 139 pesos no sufrirá un aumento de precio.

Por otra parte, el plan ‘estándar‘ pasará de 169 pesos a 219 mensuales; y el plan ‘premium‘ de 266, ahora costará 299 pesos.

Como explicación sobre el aumento de precios, Netflix informó en un comunicado que se debe a que contemplan la producción de nuevos contenidos.

Como consecuencia sobre el aumento de precios, los usuarios utilizaron las redes sociales para manifestar su inconformidad respecto a los planes de la plataforma de video.

Sobre esta actualización, los internautas calificaron de injusto el aumento de precios sobre las suscripciones a Netflix.

Entre otras opiniones, los consumidores advirtieron que los contenidos que se han estrenado recientemente en Netflix no son del todo su agrado.

Vi que Netflix va a volver a subir de precio en México y, sinceramente, no lo vale. Tiene un catálogo bueno, pero no como para pagar más de 200 varos al mes, que no mamen. HBO Max, e incluso Prime (que no me gusta mucho), tienen mejor relación costo/beneficio y buenos catálogos.

— Lisan al-Gaib (@LeSamouraiJef) November 1, 2021