NoAlTarifazoNaranja, por transporte con enfoque social, lucro no

Tarifazo de $9.50 a $14 en conurbado de Guadalajara. 14 de febrero manifestación masiva. Consulta pública para transporte público

Regeneración, 13 de enero de 2025. Portales destacan que Morena Jalisco dará continuidad a las movilizaciones en contra del llamado Tarifazo en la zona metropolitana de Guadalajara.

Como se sabe, se trata de un aumento de tarifa de 9.50 a 14 pesos en transporte público impulsada por el gobernador Lemus de Movimiento Ciudadano.

Por ello Morena anunció manifestaciones, un juicio de amparo colectivo así como una consulta pública para un nuevo modelo de transporte en Jalisco que sea con enfoque social y no de lucro privado.

Tarifazo

Se trata de un anuncio de la dirigencia estatal donde pide a la militancia sumarse a la movilización #NoAlTarifazoNaranja

Y es que la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez, la diputada Candelaria Ochoa y el senador Carlos Lomelí, informaron de un juicio de amparo colectivo.

Además de quejas ante el INE y harán una marcha masiva el 14 de febrero, a las 5 de la tarde, desde plaza Juárez a Palacio de Gobierno.

“Tenemos que organizarnos y tenemos que salir a la calle», señaló la morenista.

Al tiempo que insistió que cuando el gobernador Pablo Lemus sale a decir ‘yo voy a financiar’. No es él. Son nuestros impuestos».

Es decir, «es dinero que está dedicado a mejorar la calidad de vida de las y los jaliscienses».

https://twitter.com/DrCarlosLomeli/status/2010916108283625807

Queja

Por otra parte, la dirigencia morenista acusó fines electorales en parte de los mil 200 millones del subsidio anunciado por el gobernador.

«…, les firmo que, por lo menos 200 millones de pesos van a ir a la elección del 27. Por lo menos”, subrayó.

Al tiempo que se detalla en redes que estuvieron presentes diputados locales y federales. Regidores de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco.

Así como la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, todos de Morena Jalisco.

Cabe destacar que la legisladora Candelaria Ochoa, promoverá que el Congreso local presente una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha acción por el uso de la tarjeta para votar con fotografía, con fines políticos y sin protección de los datos personales de los ciudadanos.

«…interponer una queja como Congreso, por tres motivos. «Una, porque no está consultando al Congreso el cambio de programas y de recursos; dos, porque es ilegal que esté solicitando la credencial del INE.

Tres, porque está mintiendo con la tarifa».

Aseguro que es falso que la tarifa que entra en acción el 1 de abril, esté con los datos de 2025, lo hicieron con los datos de 2024.

Cuando hay injusticia, el pueblo se organiza y se moviliza. Y hoy en Jalisco hay un abuso que no podemos permitir: el aumento al transporte que golpea directo al bolsillo de las familias.



En @_MorenaJalisco acompañamos al pueblo, sin miedo y sin silencio.#NoAlTarifazoNaranja pic.twitter.com/njeffAh6Tu — Erika Pérez García (@ErikaPerezMx) January 13, 2026

Diputada

La diputada federal de Morena, Claudia García, propuso que se atienda el problema de fondo del transporte y estatizar el sistema de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara.

“Y este modelo, es un modelo privado, un modelo donde una parte del costo lo subsidia siempre el gobierno, que eso trae bastantes problemas…

«…donde los dueños de los camiones no tienen incentivos para mejorar este servicio.

«El resultado es que los únicos que ganan son los concesionarios y los costos siempre los pagan las y los ciudadanos».

Manifestarse es un derecho, no un delito.



Las y los jóvenes que protestaron contra el tarifazo ejercieron una causa legítima.

Desde Morena Jalisco condenamos la represión y exigimos al gobernador Pablo Lemus la liberación inmediata de las y los jóvenes detenidos. pic.twitter.com/h4jQOcFMr8 — Morena Jalisco (@_MorenaJalisco) January 11, 2026

Tras el dicho de la diputada García, la dirigencia reveló convocará a mesas de análisis con académicos, colectivos y usuarios de transporte.

Esto, para construir un nuevo modelo de transporte público para el Área Metropolitano de Guadalajara.