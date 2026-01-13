Petro Propone la Gran Colombia frente al Imperialismo

Gustavo Petro revive el sueño de Bolívar en redes sociales. Propuso reconstituir la Gran Colombia por voto constituyente popular
Regeneración, 13 de enero de 2026.– La historia no es un libro cerrado, es un campo de batalla. El 10 de enero de 2026, Gustavo Petro lanzó una propuesta que sacudió el continente. El presidente colombiano busca reconstruir la Gran Colombia mediante un voto constituyente popular.
Hablamos del sueño original de Simón Bolívar en el siglo XIX. Aquel Estado integraba a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Petro no quiere un pasado romántico, busca una «confederación de Naciones autónomas».
Para el mandatario, la unión es la única defensa contra el expansionismo imperialista de Estados Unidos. La fragmentación actual solo beneficia a las potencias que extraen nuestros recursos. Un bloque unido nos convertiría en una verdadera potencia económica y social.
Poder popular y soberanía energética
Petro asegura que la integración impulsaría la industrialización y el comercio regional. Su visión incluye descarbonización, energías limpias y tecnología de punta. «Seríamos un centro del mundo y de Latinoamérica», afirmó con entusiasmo el presidente.
La propuesta contempla instituciones sólidas como un parlamento grancolombiano y un tribunal de justicia. El modelo sería similar a la Unión Europea o al federalismo estadounidense. El objetivo es claro: dejar de ser el patio trasero del norte.
Sin embargo, a la derecha y al centro les pica esta soberanía. Claudia López Hernández, aspirante presidencial de centroizquierda independiente, no tardó en responder con fuego. La exalcaldesa de Bogotá calificó la idea de «desmedida» y alejada de la realidad.
Críticas desde el realismo político
López, quien se posiciona como una opción crítica pero institucional, lanzó un dardo directo. «Presidente, ponga los pies en la tierra», escribió la candidata en su cuenta de X. Para ella, Petro debe priorizar la diplomacia con el mandatario Donald Trump.
La candidata independiente exige una postura radical contra el régimen chavista actual. Según López, el gobierno nacional mantiene una «connivencia con el régimen criminal» liderado por Delcy Rodríguez. Menciona también a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.
López advierte que la seguridad fronteriza es un desastre por culpa de la complicidad con grupos ilegales. «La situación en la frontera se ha recrudecido por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN», sentenció.
La candidata de centroizquierda exige romper relaciones con Venezuela para apoyar la democracia. Asegura que en Estados Unidos y en las urnas colombianas le exigirán coherencia. Entre utopías integradoras y realismo geopolítico, Colombia define su futuro en 2026.