Petro Propone la Gran Colombia frente al Imperialismo

Gustavo Petro revive el sueño de Bolívar en redes sociales. Propuso reconstituir la Gran Colombia por voto constituyente popular

Regeneración, 13 de enero de 2026.– La historia no es un libro cerrado, es un campo de batalla. El 10 de enero de 2026, Gustavo Petro lanzó una propuesta que sacudió el continente. El presidente colombiano busca reconstruir la Gran Colombia mediante un voto constituyente popular.

Hablamos del sueño original de Simón Bolívar en el siglo XIX. Aquel Estado integraba a las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Petro no quiere un pasado romántico, busca una «confederación de Naciones autónomas».

Está es la Gran Colombia, era la idea de Bolívar y propongo por voto constituyente de la población, que la reconstruyamos como una confederación de Naciones autónomas.



Para el mandatario, la unión es la única defensa contra el expansionismo imperialista de Estados Unidos. La fragmentación actual solo beneficia a las potencias que extraen nuestros recursos. Un bloque unido nos convertiría en una verdadera potencia económica y social.

Poder popular y soberanía energética

Petro asegura que la integración impulsaría la industrialización y el comercio regional. Su visión incluye descarbonización, energías limpias y tecnología de punta. «Seríamos un centro del mundo y de Latinoamérica», afirmó con entusiasmo el presidente.

🌎✊ El presidente de Colombia, @petrogustavo, propuso reconstruir la Gran Colombia como una confederación de naciones autónomas.

La iniciativa se plantea como respuesta al expansionismo imperialista de Estados Unidos.



La propuesta contempla instituciones sólidas como un parlamento grancolombiano y un tribunal de justicia. El modelo sería similar a la Unión Europea o al federalismo estadounidense. El objetivo es claro: dejar de ser el patio trasero del norte.

Sin embargo, a la derecha y al centro les pica esta soberanía. Claudia López Hernández, aspirante presidencial de centroizquierda independiente, no tardó en responder con fuego. La exalcaldesa de Bogotá calificó la idea de «desmedida» y alejada de la realidad.

Así mueren las democracias…

Exxon le dijo a Trump lo obvio: Venezuela sigue siendo una dictadura, no es un país con reglas y democracia estable donde se pueda invertir.

A la que hay que sacar es a la dictadura, no a la Exxon.

Críticas desde el realismo político

López, quien se posiciona como una opción crítica pero institucional, lanzó un dardo directo. «Presidente, ponga los pies en la tierra», escribió la candidata en su cuenta de X. Para ella, Petro debe priorizar la diplomacia con el mandatario Donald Trump.

La candidata independiente exige una postura radical contra el régimen chavista actual. Según López, el gobierno nacional mantiene una «connivencia con el régimen criminal» liderado por Delcy Rodríguez. Menciona también a figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino.

López advierte que la seguridad fronteriza es un desastre por culpa de la complicidad con grupos ilegales. «La situación en la frontera se ha recrudecido por la complicidad con que Maduro dejaba actuar al ELN», sentenció.

Los criminales saben que sin el apoyo de la dictadura criminal venezolana, con el retorno de un gobierno democrático en Venezuela y un gobierno que los enfrente en serio en Colombia sus días de comodidad e impunidad están contados.

La candidata de centroizquierda exige romper relaciones con Venezuela para apoyar la democracia. Asegura que en Estados Unidos y en las urnas colombianas le exigirán coherencia. Entre utopías integradoras y realismo geopolítico, Colombia define su futuro en 2026.