Nuevas líneas de investigación sobre Ayotzinapa

Ayotzinapa: Nuevo fiscal revisa a profundidad registros telefónicos de antes y después de la Noche de Iguala. Se pedirá apoyo de ONU

Regeneración, 5 de septiembre de 2025 El gobierno de la Cuarta Transformación, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha revelado nuevos avances en la investigación del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Estas revelaciones surgen tras un encuentro crucial en el Palacio Nacional con los padres y madres de los estudiantes, a casi 11 años de los trágicos hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Ayotzinapa

Estrategia de investigación científica y basada en evidencias, una clara apuesta por la tecnología y la inteligencia para esclarecer lo sucedido.

Sheinbaum destacó que el nuevo fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UELICA), Mauricio Pazarán Álvarez, está realizando análisis de registros telefónicos.

Esto es, previos y posteriores al crimen que no se habían examinado a profundidad.

Esta táctica busca fortalecer los expedientes para garantizar que las órdenes de aprehensión no sean rechazadas por los jueces, un desafío que ha plagado el caso por años.

De este modo, se busca romper el ciclo de impunidad que ha envuelto la investigación.

Datos

No obstante, se han producido cambios significativos en el equipo legal.

Por un lado, Vidulfo Rosales dejó su representación, aunque aseguró que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan continuará el acompañamiento.

Por otro lado con la renuncia del anterior fiscal, Rosendo Gómez Piedra a petición de los familiares, llevó a la designación de Pazarán Álvarez, un exfiscal de la Ciudad de México, al frente de la unidad.

Esta serie de cambios reflejan la constante lucha por la transparencia.

Así, mientras el gobierno apuesta por la tecnología y los nuevos métodos, el reto mayor sigue siendo reconstruir la confianza de las víctimas.

Mismos, que han expresado su conformidad con las nuevas estrategias pero, al mismo tiempo, siguen preguntando: «¿Cuándo van a venir las órdenes?».

Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que le pidió a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez que evalúe la incorporación de investigadores expertos de la ONU para el caso Ayotzinapa. pic.twitter.com/BrIA9YphHI — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) September 5, 2025

Dichas órdenes como se sabe deben ser dictadas por un juez y no por la presidencia como se solía hacer o no hacer en los tiempos del viejo PRI o el pasado PRIAN.

Cosa que saben muy bien los defensores de derechos humanos.

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum anunció que se pedirá a especialistas de Naciones Unidas integrarse a las investigaciones.

El caso Ayotzinapa es un doloroso recordatorio de que, incluso con nuevas herramientas, la verdad se construye con paciencia, transparencia y un compromiso inquebrantable de todas las partes.