Quien es el rey de la cannabis, nuevo 1er ministro de Tailandia

Magnate y exministro de Sanidad, fue electo primer ministro de Tailandia tras la destitución de la más joven ministra del país

Regeneración, 5 de septiembre de 2025. Las agencias subrayan que el magnate de la construcción, Anutin Charnvirakul, líder del conservador partido Bhumjaithai, fue elegido este viernes nuevo primer ministro de Tailandia en una votación parlamentaria.

Además el personajes anteriormente ministro de Sanidad durante el covid-19 y dedicado a la lucha por la legalización de la marihuana.

Tailandia

Por otra parte, se indica que el nombramiento desbloquea la parálisis política tailandesa de las últimas semanas, tras la destitución de Paetongtarn Shinawatra.

Se trataría del tercer líder del país en menos de un año.

Así con 311 votos a favor, en una Cámara de Representantes de 492 escaños, Anutin, de 58 años de edad y casi 30 de carrera política, sucede como líder de Tailandia a Paetongtarn, del Pheu Thai.

Misma a quien el Tribunal Constitucional apartó del poder el pasado viernes por críticas al Ejército.

Familia

Procedente de una familia con trayectoria en la política y fortuna adquirida en la industria de la construcción y contratos con la administración pública.

Por otra parte se indica que Anutin ha prometido disolver el Parlamento y convocar elecciones en cuatro meses, por lo que se prevé un mandato breve.

El conservador político encabeza el Bhumjaithai desde 2014, cuando tomó el relevo de su padre, Chavarat Charnvirakul, primer ministro interino en 2008 .

Mismo además, fundador de la compañía de ingeniería y construcción Sino-Thai Engineering, que ha sido contratista de importantes proyectos en Bangkok.

Esto es, como el edificio parlamentario de Tailandia o el aeropuerto de Suvarnabhumi.

Cannabis

En el recorrido político de Anutin figura una controvertida reforma aprobada en 2022 que convirtió a Tailandia en el único país de Asia en permitir la venta de marihuana.

Es decir, se aclara. para uso recreativo en tiendas y dispensarios, debido a un vacío legal, si bien el Bhumjaithai alegaba que su objetivo era promover únicamente su uso medicinal.

Anutin basó la campaña de su partido de cara a los comicios de 2019, los penúltimos celebrados, en la despenalización del cannabis, que se materializó alrededor de tres años después.

Hechos cuando ocupaba el cargo de ministro de Sanidad.

Así se relata un pujante y lucrativo negocio del cannabis, que este año se preveía que generase unos 1.240 millones de dólares estadounidenses en Tailandia.

El cual estuvo bajo la lupa del Ejecutivo de la ex primera ministra Paetongtarn, mientras gobernaba en coalición con una decena de socios, entre ellos el Bhumjaithai.